Formoso apoya que Caballero se mantenga como portavoz en O Hórreo hasta el congreso del PSdeG

El presidente de la Diputación de A Coruña y secretario xeral del PSdeG electo, Valentín González Formoso, apoya que el secretario xeral saliente, Gonzalo Caballero, se mantenga como portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, al menos hasta el congreso gallego que se celebrará el 7 y 8 de diciembre. Mientras, Caballero mantiene su “compromiso” con su labor de “oposición a la derecha” en el hemiciclo y, aunque sin decirlo explícitamente, defendió este jueves en el Pazo do Hórreo mantenerse en el escaño hasta el final de la legislatura como así fue mandado en las pasadas elecciones autonómicas.

Son las declaraciones de ambos en los pasillos del Pazo do Hórreo, coincidiendo con la intervención de Formoso para explicar los presupuestos del ente provincial en la comisión de presupuestos del Parlamento. Allí, escenificaron la concordia, se saludaron efusivamente estrechando las manos y un espaldarazo y se emplazaron a hablar también en otro momento. El saludo llegó tras las declaraciones de Formoso. Tardó casi cinco días en producirse: en la noche del sábado, cuando se conoció el resultado de las primarias y Formoso se proclamó vencedor, se buscó la foto de ambos dirigentes saludándose, pero esa imagen no fue posible hasta hoy. Tras el apretón de manos en los pasillos de la Cámara, Caballero accedió también a responder a las preguntas de los periodistas, en las que mostró su apoyo al que será su sucesor en el cargo.

A preguntas de los periodistas, Formoso consideró “correcto” que sea Gonzalo Caballero el que mantenga el cara a cara con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el pleno de la Cámara de la semana que viene. Por su parte, el secretario xeral saliente, cuya continuidad al frente del partido fue cuestionada por el propio Feijóo la semana pasada, defendió su larga “trayectoria política” y afirmó que ha tenido avatares

Formoso, quien no aclaró si este apoyo se lo ha dado tras hablar previamente con Caballero o no, defendió que la política autonómica también se puede realizar desde fuera del Pazo do Hórreo, recordó que el propio Caballero no fue diputado al inicio de su mandato o el caso incluso de Pedro Sánchez fuera del Congreso. En este sentido, garantizó “coordinación con los compañeros que están haciendo una magnífica labor”. E.P./ Redacción