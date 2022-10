Formoso arremete contra Alfonso Rueda: “Vánselle as rendas do Goberno”

Verín. O secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, criticou onte dende o Centro de Saúde de Verín (Ourense) a xestión dos servizo públicos, asegurando que “algo está pasando en San Cateano”. “Estamos a comprobar como se lle van as rendas do Goberno ao presidente da Xunta” sentenciou, e “que os servizos públicos en Galicia se están indo das mans”. Formoso fixo referencia ao Centro de Saúde de Verín, o “paradigma do mal funcionamento da Atención Primaria en Galicia, onde os usuarios están a comprobar como tardan ata 25 días en ser atendidos” e “unha liña de atención telefónica está substituíndo ao tratamento persoal”. “Tamén poderiamos estar no hospital de Verín, que está aberto por fóra, pero pechado por dentro por decisión de Alfonso Rueda”, salientou. “Esta situación hai que revertila, a Xunta vai a ter mil millóns de euros máis no orzamento do ano 2023. Ten 450 millóns de euros aportados polo goberno de España para reforzar o sistema sanitario galego”, criticou. “Non se pode por unha parte apostar por reducir os problemas demográficos do interior e por outra parte prescin dir das oportunidades dos sevrizos públicos que demanda a cidadanía”, concluíu o secretario xeral dos socialistas galegos. E.N.