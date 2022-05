Formoso asegura que dimitiría antes que primar al PSOE por encima de Galicia

Javier Ramos. Santiago de Compostela. EFE. El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, asegura que "preferiría dimitir en 24 horas" si siente que está "dejando de lado los intereses de Galicia" por primar los intereses del PSOE. "Nunca lo hice en mi pueblo (como alcalde de As Pontes), no lo hice en mi provincia y nunca lo hice hasta el momento ni lo haré jamás", sostiene, en una entrevista con Efe, donde manifiesta que "no admitiría" otra actitud al respecto y donde marca su línea personal en este sentido, a diferencia -expone- de los otros partidos con representación en Galicia e incluso de la dirección anterior del PSdeG. "No tengo que vender una coherencia que estoy demostrando en el día a día", recalca Formoso, que aclara que "no se trata de inventarse confrontaciones" con el Gobierno central "de forma estéril", sino de dialogar; y anticipa que, aunque coinciden con muchas de las decisiones del Ejecutivo por ser "compañeros de ideología", serán "los primeros" en manifestarse por cuestiones como las ayudas a Stellantis o la regulación del dominio público marítimo-terrestre si no responden a los intereses de Galicia.

Aun con ello, anticipa que "el Gobierno de España va a apoyar Stellantis y lo va a apoyar con muchísima más fuerza de lo que la Xunta de Galicia espera". En cualquier caso, se declara satisfecho con la gestión del Ejecutivo estatal y lamenta que la Xunta no haya cambiado su posición beligerante con la llegada al cargo de Alfonso Rueda en sustitución de Alberto Núñez Feijóo. "Esta misma semana sus conselleiros ya apuntan combate contra el Gobierno, se tenga o no se tenga razón", advierte, en alusión a temas como la gestión de los fondos Next Generation.

Para Formoso, el gobierno gallego demuestra falta de impulso y presenta una "fotografía difícil de aceptar", en la que no se están aprovechando "las potencialidades de Galicia", mientras que sus responsables prefieren "confrontar" a cooperar para "desbloquear" actuaciones clave en un momento en que muchos sectores "lo están pasando mal" como consecuencia de la pandemia y la guerra en Ucrania. "No puede bascular la socioeconomía gallega única y exclusivamente sobre el Camino de Santiago", censura el líder del PSdeG, que ve necesaria la llegada a la Xunta de un gobierno "que lidere un país que necesita aprovechar sus potencialidades" y trabaje sin "ataduras ni condicionantes".

Asimismo, subraya la "enfermedad democrática" que se vive en Galicia con un nuevo presidente que, pese a haber estado trece años en el gobierno, presenta un "grado de conocimiento similar" entre los ciudadanos al de sus adversarios políticos. Formoso ejerce en la actualidad como presidente de la Diputación de A Coruña y no tiene escaño parlamentario para medirse directamente con Alfonso Rueda, un hecho que dice no importarle porque el Legislativo "es la sede de la soberanía popular, pero no es la sede de la política", que en su opinión está en fábricas, colegios, hospitales o calles.

Desde su llegada a la secretaría general del PSdeG, el nuevo dirigente socialista ha mantenido varias reuniones con agentes económicos y sociales, con quienes ha comenzado a trazar la ruta de un proyecto que quiere llevar al partido de nuevo a la Xunta basándose en la "confianza" que demuestran sus experiencias de gestión en el plano municipal, provincial y estatal. La primera prueba de fuego en este sentido serán, según lo previsto, las elecciones municipales de 2023, en las que los socialistas gallegos deberán revalidar los buenos resultados conseguidos en 2019, que le permiten ostentar más de cien alcaldías.

Para ello, el PSdeG se reforzará conformando "equipos" basados en el talento, aunque no ha confirmado las fechas de este proceso orgánico que se celebrará acorde a los plazos fijados por el PSOE a nivel federal para todos los territorios. No obstante, sí se muestra dispuesto a que los alcaldes de las ciudades repitan como candidatos por su "labor magnífica" en sus mandatos. "Seguro que la militancia está de acuerdo en que sigan siendo ellos los candidatos, pero es una decisión que tendrá que tomar la militancia", resume.

El propio Formoso deberá someterse al escrutinio de unas primarias para cumplir con su intención de ser candidato del partido a la Xunta en las próximas elecciones autonómicas, proceso también sin fecha, pero para el que ratifica su voluntad de concurrir: "Sí, sin ninguna duda. Mi compromiso es total con este partido y con Galicia", responde, al ser preguntado.

Relacionado con esto, el dirigente socialista aboga por relativizar la división interna en el partido tras su victoria en las últimas elecciones internas para ser secretario general y por "naturalizar" las tensiones que puedan surgir a partir de ahora con motivo de la conformación de listas y equipos para próximos comicios. "No se puede hablar de democracia" y luego rechazar mecanismos como las primarias", concluye. El secretario general del PSdeG no se muestra preocupado por el avance del PP, a costa incluso del PSOE, en las encuestas y llega a afirmar que estas perspectivas "no se van a concretar porque la ciudadanía acabará entendiendo que el PP de Alberto Núñez Feijóo es un Partido Popular muy similar al de Ayuso, muy similar al de Casado".

Todos ellos, abunda, instalados en el "no" a las políticas del Gobierno y capaces de votar en contra de medidas como la ley del aborto, el paquete de actuaciones urgentes por la guerra de Ucrania, la reforma laboral o nuevas normas de vivienda. Asimismo, denuncia la dependencia de los populares para formar gobierno de "una opción extrema, de ultraderecha, que dice barbaridades un día sí y otro también" como es Vox y que hará que la ciudadanía apoye al PSOE como la opción adecuada para "dirigir y guiar los destinos de España". Mientras tanto, en el plano gallego, destaca el "factor personal" tanto de los comicios locales como autonómicos y desliga en cierto modo la evolución de ambos procesos de la política estatal.

Con todo, Formoso reivindica que el PSdeG cuenta ahora con una dirección "acostumbrada a ganar" y a ser "depositaria de la confianza de los electores", por lo que prevé que la ciudadanía "apostará por una opción institucional, que no viene a romper nada, que no viene a aprender a gobernar". Esta es la principal baza que maneja el partido de cara al futuro y con la que quiere acaparar la alternativa al PP, aunque hoy día sea el BNG la principal fuerza de la oposición en Galicia, formación con la que el PSdeG comparte muchos gobiernos a nivel local y con la que guarda también diferencias en el ideario.

"Nosotros somos socialistas, no somos nacionalistas ni independentistas y el BNG es un partido que se ha denominado independentista y defensor de la autodeterminación de Galicia", detalla Formoso, que, pese a ello, dice compartir "proyecto progresista" con el Bloque y que defiende que ambas fuerzas saben que "es mucho más" lo que las une que lo que las "separa" en cuanto a proyectos de gobierno conjunto. EFE