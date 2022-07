Formoso denuncia a "situación de alerta" no Sergas tras as dimisións en Medicina Interna

SANTIAGO. EUROPA PRESS. O secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, advertiu este xoves de que Galicia atravesa unha situación de "alerta sanitaria", tal como evidencia as dimisións nos servizos de Medicina Interna. A última, que transcendeu o mércores, a de Antonio Pose, responsable deste departamento no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), que se suma á súa homóloga en Ourense, coñecida en maio. En declaracións aos medios este xoves, o líder socialista volveu a urxir ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) que adopte medidas, pero que primeiro sente a falar para "priorizar os orzamentos" necesarios para que se "iguale o investimento en Atención Primaria e hospitalaria" ao resto de comunidades de España. "É unha esixencia que ten máis xustificación que nunca", subliñou González Formoso, tras lembrar as dimisións en Medicina Interna, "unha parte neurálxica dos sistemas sanitarios".

Ademais, o secretario xeral do PSdeG fixo súas as recomendacións da Valedora do Pobo, que na súa memoria anual do 2021 --presentada a semana pasada-- incidiu no "déficit" de persoal no Sergas ante a "sobrecarga" que padece o sistema. Así, cando agora Galicia se está "enchendo de manifestacións polos catro puntos cardinais", Formoso pediu que o Goberno galego recoñeza esta "situación crítica" dado que, tal e como xa admitiu o presidente, Alfonso Rueda, vai vivir "momentos de tensión" no verán. "Xa estamos no verán", lembrou o secretario xeral do PSdeG, "e por tanto vai haber máis problemas de cobertura de prazas por quenda tanto no campo hospitalario, principalmente, como na Atención Primaria", advertiu. Así mesmo, Formoso reivindicou que a Xunta sente a falar coas forzas políticas galegas e que "escoite" aos expertos para que teña claro que, "sen aumentar os recursos económicos que se dedican ao sistema sanitario galego, é imposible que vexamos resultados a curto prazo".