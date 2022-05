Formoso estima que unha Xunta "con tan poucas caras novas" non impulsará a Galicia, pero tende a man

O secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, considera que non será "fácil" que Galicia colla "impulso" cunha Xunta de Galicia na que "se cambian tan poucas caras", pero asegura que os socialistas lle darán "unha marxe de confianza" e tenderanlle a man ao novo Executivo galego, liderado por Alfonso Rueda. "Por encima de todo tenderémoslle a man porque entendemos que por encima de intereses partidistas están os intereses de Galicia", destacou o socialista en Ponteceso (A Coruña) após facerse público o novo equipo da Xunta de Galicia.

O novo presidente, Alfonso Rueda, nomeou este sábado o seu primeiro Gabinete, no que ascende a Francisco Conde, que manterá as áreas económicas, a vicepresidente primeiro. Ademais, o coruñés Diego Calvo entra como vicepresidente segundo e herda as funcións que tiña o máximo mandatario autonómico até a marcha de Alberto Núñez Feijóo. Ademais de manter o modelo de dúas vicepresidencias, Rueda decidiu que continúen os titulares de todos os departamentos que até agora sentaban ao seu lado no Consello da Xunta presidido por Feijóo. Si haberá axustes na organigrama e, como se daba por feito, Turismo pasa a depender da Presidencia da Xunta.

González Formoso pediulle a Rueda que colla a nova etapa "con impulso e con ansias de cambio de ritmo" e ao novo Goberno "compromiso" con Galicia e que estea "á altura" dos galegos e dos retos actuais que deberá afrontar, nun contexto socieconómico "moi difícil". Desafíos vinculados á economía --apoiando sectores estratéxicos como o transporte, industria ou gandaría-- e ao cambio de modelo económico, explicou o líder socialista, que asegurou que o PSdeG estará "ao seu lado" se aposta por "un modelo económico baseado na investigación e no talento para dar soporte ao tecido produtivo da economía galega". Formoso instou tamén a Rueda a recuperar a atención primaria e solicitou tamén "incrementar a tutorización e a presenza pública nun dos sectores da sociedade máis vulnerables e que máis sufriu coa pandemia, a xente maior", para a que pediu "maior protección social". EUROPA PRESS