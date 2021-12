Formoso pide pasar de las diferencias y no resignarse a que Galicia “sea del PP”

ELENA PIÑÓN

Santiago

El nuevo secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, pidió a los socialistas gallegos que dejen a un lado las “diferencias internas” y aseguró que en la formación “no sobra nadie”. Formoso lanzó este mensaje durante su intervención en la primera jornada congreso que el PSdeG celebra en Santiago, en la que aseguró que “todo el mundo tiene un papel” y una “valía”. “Nos toca hacer brotar el talento del Partido Socialista”, señaló.

El regidor de As Pontes pidió de este modo apartar las “cuitas internas” para “no brindarle” las diferencias del PSdeG a “una derecha y a un Feijóo que en el peor momento escogió el papel de líder de la oposición al Gobierno del Estado”, así como a “ese nacionalismo que se acuesta de noche siendo amable y se levanta al día siguiente proclamando la república independiente de Galicia”. Tras ello, apeló a los suyos a “sacar lo mejor” de sí, “conscientes de la altísima responsabilidad que supone gobernar Galicia” y pidió no resignarse a que Galicia “sea territorio del PP”. “Porque Galicia no es de nadie, es de quien la atienda, la entienda y de quien la defienda”, apuntó.

“Aspiramos a ganar las elecciones en Galicia sin dramatismos, siendo leales desde la oposición y estableciendo una alternativa a la política destructiva del PP”, señaló para sostener que para eso “no sobra nadie”. Además, llamó a “abrir” una “nueva etapa” para “captar a la inmensa mayoría social que quiere un país mejor” con base en los principios de “unidad, lealtad, progresismo, socialdemocracia y galleguismo”.

En la misma línea de neutralizar la postura ruidosa del secretario general saliente se pronunció el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El dirigente federal instó a aceptar los resultados de las primarias de los socialistas gallegos porque en un proceso interno “en el PSOE aceptamos los resultados y nos ponemos a disposición de quien ha ganado”. Cerdán comenzó su intervención en la apertura del 14 congreso felicitando al nuevo líder del partido, Valentín González Formoso, por su cargo y agradeciendo al anterior secretario general, Gonzalo Caballero, el “trabajo realizado”.

“Han sido cuatro años de mucho trabajo y nadie puede cuestionar tu trabajo al frente del PSdeG”, dijo el número dos del PSOE a Caballero.

Sin embargo, de forma previa a la intervención, congreso del PSdeG sometió a votación el informe de gestión de la ejecutiva saliente y solo recibió 158 votos a favor. En el momento de la votación, se produjeron 136 abstenciones. Con todo, se inscribieron en el congreso 491 delegados.

“En el PSOE aceptamos los resultados y nos ponemos a disposición de quien ha ganado, en primera línea, en segunda línea o donde nos toque”, insistió Santos Cerdán. Y recalcó que Formoso ganó las primarias, por lo que tiene el “derecho de montar el equipo que mejor considere” y también “el deber de trabajar de manera incansable” para poner al PSdeG al frente de la Xunta, afirmó.