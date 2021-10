Formoso promete unir y llevar a la victoria al PSdeG como nuevo líder

··· Valentín González Formoso, nacido en 1971 en el concello coruñés de As Pontes, levantó el PSdeG en sy municipio hasta llegar a la alcaldía en 2007 con mayoría absoluta. Desde entonces sigue con el bastón de mando tras revalidar las mayorías absolutas tres veces más. Casado y con dos hijos es secretario provincial del PSdeG coruñés desde finales del año 2017 y desde julio de 2015 también preside la Diputación Provincial da Coruña, en un gobierno de coalición con el Bloque. Moderado, se define como socialdemócrata, apuesta por la celebración de una conferencia política en la que el PSdeG debe dotarse de un cuerpo programático adaptado a los nuevos tiempos para intentar conquistar la presidencia de la Xunta en 2024. Según destaca, el PSdeG debe abrirse campo, como hizo con él como referente en As Pontes arrebatándole la alcaldía a la formación nacionalista y en la provincia de A Coruña sacando al Partido Popular de la Diputación. Galicia no es del PP, abunda, es de quien la entienda y la atienda. Y con ese lema ahora está al frente del PSdeG.