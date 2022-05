Formoso propón a Rueda acordos en economía, primaria e política social e erixe ao PSdeG na "alternativa ao PP"

SANTIAGO. EUROPA PRESS. O secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, propuxo este sábado ao candidato á Presidencia do PPdeG e futuro presidente da Xunta, Alfonso Rueda, alcanzar acordos en materia económica, para a mellora da atención primaria e as políticas sociais. Así o manifestou na súa primeira intervención como xefe de filas dos socialistas galegos ante o Comité Nacional do PSdeG, que se reuniu este sábado por primeira vez con el á fronte da formación. Na súa intervención ao comezo do encontro, a única parte aberta a medios e dspoisa da cal houbo unha trintena de peticións de palabra, o líder do PSdeG erixiu á súa formación como a "alternativa" ao PPdeG de cara ás próximas eleccións autonómicas. "Non nos resignamos", proclamou antes de abrir as portas da formación a todos os progresistas de Galicia para "construír un país con futuro entre todos e todas". "Podemos facelo, sabemos facelo e farémolo", sinalou Formoso, que asegurou que se está nun momento "apaixonante" no que o PSdeG ofrece "proximidade, credibilidade e ilusión a Galicia". "Para iso", animou, "necesitamos o concurso de todas e todos vós".

Formoso, que considerou necesario "estar á altura das circunstancias" e priorizar "os intereses dos galegos", lanzou unha proposta a Rueda para chegar a acordos en economía, sanidade e políticas sociais. Así, en primeiro lugar, en materia económica, avogou por acelerar a adaptación do modelo económico galego a unha aposta rigorosa pola innovación e a ciencia até alcanzar o 3% do PIB e incidiu na necesidade de que Galicia se coprotagonista, xunto con España, da revolución verde cunha aposta pola enerxía eólica e o hidróxeno verde. No ámbito da sanidade pública, o secretario xeral do PSdeG chamou a atención sobre o "nivel de deterioración" nunca antes visto da atención primaria e destacou que o PSdeG insistirá nun acordo para "reclamar a dotación de medios e o compromiso de que en 48 horas máximo o paciente teña acceso a unha consulta co seu médico de cabeceira de forma presencial".

Por último, o terceiro gran acordo que propón o PSdeG céntrase na protección social dos maiores despois de 13 anos nos que a Xunta non promoveu "nin unha soa residencia de xestión pública". "Este acordo pretende evitar o drama que supuxo durante a pandemia a realidade de abandono, irresponsabilidade e mercantilismo que asomou na xestión das residencias", sostivo para sinalar que o PSdeG aposta polas residencias de xestión pública directa. "Son tres ámbitos para o acordo urxente e que responden as preocupacións dunha cidadanía que espera que o PSdeG recupere o goberno da Xunta para levar a cabo esa Galicia que tanto soñamos", afirmou.

"POLÍTICA DE ALTURA" COMO BASE PARA CHEGAR Á Xunta. Neste contexto, puxo en valor o modelo que o PSdeG practica nas cidades nas que goberna --Vigo, A Coruña, Ferrol, Lugo e Santiago-- e que en "pouco tempo" augurou que tamén levará a cabo na cidade que "reclama dignidade", a de Ourense. "Comprometémonos con volver ilusionala dentro dun ano", subliñou. Ademais, reivindicou "a política de altura" que está a realizar o PSdeG desde o goberno noutras máis de cen localidades galegas, e tamén nas que están na oposición. "Son nosa forza base política principal e que ningunha outra formación pode expor", subliñou.

Despois de incidir en que o PSdeG goberna ao 62% da poboación no ámbito político municipal, asegurou que esas mesmas políticas sentarán as bases de actuación que o PSdeG levará a cabo no goberno de Galicia, que o PSdeG "conseguirá nas próximas autonómicas". Antes diso, advertiu, as municipais "son vitais para apuntar e catapultar" o proxecto socialista e proclamou que será un "secretario xeral que permanecerá á beira de cada un que poña a cara no cartel electoral en cada pobo" e axudará sempre "a quen compoñan esas listas". "Nunca serei", concluíu, "un secretario xeral que se atribúa as vosas vitorias e renuncie ás vosas derrotas".

UNHA TRINTENA DE INTERVENCIÓNS. Xa a porta pechada, no comité nacional, no que se acreditaron máis de 300 persoas entre as que se puido ver a cargos como a vicesecretaría xeral do PSdeG, Lara Méndez, e o presidente da Deputación de Lugo, José Tomei, producíronse unha trintena de peticións de palabra. Entre outros asuntos, os socialistas que interviñeron abordaron cuestións como a necesidade de "corrixir erros" vistos no 14º Congreso do PSdeG.

Na sesión, na que non participou o alcalde de Vigo, Abel Caballero, nin o secretario xeral do PSOE pontevedrés, David Regades, aprobouse o regulamento de funcionamento interno da executiva, as normas que rexerán ás coordinadoras comarcais e a comisión de listas, tal e como detallaron a Europa Press fontes socialistas.

Ademais, o PSdeG acordou recuperar a Festa Socialista Anual que puxera en marcha o expresidente socialista Emilio Pérez Touriño e que se celebrou por última vez en setembro de 2016 na área recreativa da Penateixa, en Sigueiro (Oroso), antes da etapa de Gonzalo Caballero como líder do PSdeG.

Precisamente, outras fontes socialistas consultadas por Europa Press sinalaron que afíns a Gonzalo Caballero protagonizaron algunha intervención crítica, como a do deputado autonómico Pablo Arangüena, que asegurou que existe unha "involución democrática" no PSdeG despois de que se quitase peso ás agrupacións locais no Comité Nacional e asegurou que a formación estaba a día de hoxe en peores posicións que hai un ano.