Formoso reivindica ao PSdeG fronte “aos preocupados pola sucesión”

Lugo. O secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, lamentou este domingo que o goberno da Xunta siga “máis preocupado” da sucesión do presidente Feijóo que “dos problemas reais” que ten a cidadanía.

Formoso pronunciouse así en declaracións aos medios en Vilalba (Lugo), onde criticou a un Goberno galego ao que ve “ausente” nun “momento crítico” para Galicia ante a escalada de prezos e as dificultades que os sectores produtivos están atopándose.

Por este motivo, quixo reivindicar ao PSdeG como un “partido con equipo, proxecto e amplia experiencia de xestión” para tomar a alternativa do PP á fronte da Xunta e ofrecer “estabilidade, rigor, seriedade e sentido de país”.

O PSdeG –insistiu Formoso– “non é o partido das pancartas, nin o partido do non, nin o da preocupación pola sucesión do seu líder”; senón un partido “activo, renovado e preparado para gobernar”.

Do mesmo modo, con motivo da súa asistencia á feira do Queixo San Simón, o secretario xeral dos socialistas galegos defendeu o seu compromiso coa agricultura e gandaría e trasladou o apoio da súa organización “ao sector lácteo e a toda a cadena agroalimentaria galega”.

AS DÚAS CARAS DO AÍNDA PRESIDENTE DA XUNTA. Ademais, este mesmo domingo o PSdeG publicou un vídeo nas redes sociais centrado nas “dúas caras” de Feijóo, contrastando a imaxe de moderación do aínda presidente da Xunta coa realidade das súas declaracións máis recentes, nas que da a bendición ao pacto “lexítimo” con Vox en León fronte á súa condena á ultradereita. efe