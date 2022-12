Formoso: “Si Besteiro quiere ser candidato de la Xunta, contará con todo mi apoyo por justicia y lealtad personal”

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, está dispuesto a dar un paso al lado y a apoyar al exlíder del partido José Ramón Gómez Besteiro como candidato a la Xunta si este decide optar a serlo. Lo hará, ha dicho, llegado el caso y si se da la coyuntura, “por justicia” y “por lealtad personal” con el que considera uno de sus “mejores amigos”.

“Si algún día Besteiro quiere ser candidato a la Xunta, contará con todo mi apoyo personal siempre. Por justicia y por lealtad personal”, ha proclamado, en un desayuno informativo convocado por los socialistas en la Cámara autonómica, en el que ha comparecido acompañado de la viceportavoz parlamentaria socialista, Begoña Rodríguez Rumbo.

Con esta contundencia se ha manifestado tras días de pronunciamientos reivindicando a Besteiro como activo socialista, después de trascender el archivo provisional de la última causa judicial que tenía pendiente. Este mismo lunes, el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, había tirado de símil futbolístico y le había comparado con Messi. Antes el propio Formoso y otros dirigentes socialistas habían incidido en que el lucense estará donde quiera estar.

Un día después del pronunciamiento de Lage, el actual líder de los socialistas gallegos ha abundado en los elogios hacia quien, en su día, dejó la primera línea política con varias imputaciones a sus espaldas de las que ha ido quedando exonerado una a una.

Tanto es así que, si bien ha defendido que, a día de hoy, mantiene su intención de ser el candidato del PSdeG, como había avanzado en su día, “en la vida” competiría con Besteiro si este decide presentarse a las primarias. “Lealtad, lealtad y lealtad; eso significa todo para mí”, ha proclamado, antes de incidir en que Besteiro, además de uno de sus “mejores amigos”, es “un activo político enorme” para el PSOE.

“Alguno lo definió como Messi y probablemente sea Messi políticamente, pero más allá de comparaciones futbolísticas, es un activo político enorme para el PSdeG y en cualquier lugar”, ha esgrimido el dirigente socialista, quien, en todo caso, ha trasladado varias veces que, a día de hoy, “por coherencia”, él mantiene la intención de ser el aspirante socialista a la Xunta.

“Yo siempre quise y mantengo lo que digo porque creo que en política la coherencia lo es todo”, ha aseverado, para añadir que es necesario “manejar con prudencia los tiempos” y que “hay claves de toda índole” que habrá que ir despejando. “El PSdeG está por encima de Formoso, Gómez Besteiro y Touriño (el expresidente Emilio Pérez Touriño), por encima de cualquier persona”, ha apostillado.

GARANTIZA QUE NO HABRÁ “ATAJOS”

Ante la insistencia de los medios, tras recalcar que el “escenario” de dilucidar el próximo candidato a la Xunta “no está encima de la mesa” todavía, el también presidente de la Diputación de A Coruña y regidor de As Pontes ha evitado descartar nada y también ha declinado aclarar si está entre sus objetivos volver a pugnar por la Alcaldía de su localidad natal en las municipales de 2023.

“Tocará en su momento” concretar los siguientes pasos, ha recalcado, aún consciente de que la cita municipal con las urnas es la primera a la vista. En todo caso, ha garantizado que, cuando llegue el momento, quien quiera optar a las primarias tendrá todas “las opciones” para poder intentar ser el aspirante a la Xunta.

“No puede haber atajos”, ha proclamado, antes de argumentar que el PSdeG es “un partido democrático”. Con Besteiro ha admitido que ha hablado varias veces, pero si opta o no a ser candidato, ha dicho, es un asunto que “le toca” aclarar al exlíder del PSdeG.

RECALCA QUE BESTEIRO SE PREOCUPA DEL “DEVENIR” DEL PARTIDO

En todo caso, ha vuelto a insistir en su lealtad al político lucense y ha deslizado que, aunque “teóricamente” está apartado de la primera línea política y centrado en su vida personal, se le ve “preocuparse día a día del devenir del partido”.

Dada esta situación y, cuando uno es “consciente de como se persiguió a Besteiro cuando no había nada”, Formoso ha insistido en la importancia de ser leal. Él tiene esa “lealtad” hacia Formoso igual que la pide para sí mismo por parte de sus colaboradores.

“Aunque el PP, entre otros, no sepa lo que es la lealtad, Valentín González Formoso preferiría retirarse de la política a ser desleal. Primero conmigo mismo, porque yo no voy a hacer a nadie lo que no me gustaría que me hicieran a mí, y segundo, porque me educaron mis padres en principios y valores”, ha proclamado, convencido de que así se construye “una mejor” política y sociedad.

OURENSE, PRIORIDAD EN LAS MUNICIPALES

Al margen de la propia situación personal de su actual jefe de filas, el PSdeG se plantea de margen hasta el comité del 18 de marzo para cerrar el conjunto de los aspirantes a las alcaldías de los 313 ayuntamientos gallegos.

En cuanto a los objetivos políticos, Formoso ha ratificado los que ya se habían avanzado: mantener el poder municipal conseguido y, como prioridad, tratar de recuperar la Alcaldía de Ourense.



