Formoso sobre a situación da sanidade en Pontevedra: “Única na historia do país”

A oposición non deixa de cuestionar a situación de crise que sofre a atención primaria. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Valentín Formoso, salientou a “situación inédita” que está vivindo a atención primaria en Galicia, e pide unha “proposta seria” para solventar as deficiencias actuais do sistema sanitario, que particularme afectan á provincia de Pontevedra, na que recentemente faleceu unha muller tras, suposamente, non recibir unha ambulancia.

Así o fixo público no día de onte, en declaracións aos medios antes dunha comida con membros do partido en Cuntis. Valentín Formoso quixo facer alusión á situación que está a vivir Pontevedra, “unha provincia especialmente castigada pola Xunta de Galicia no ámbito sanitario”.

Salientou a problemática evidenciada nos Puntos de Atención Continuada “que estamos a comprobar que están pechados” , sobre a que puxo como exemplo o caso do PAC de Sanxenxo, “onde xa non se admiten máis consultas, algo absolutamente único na historia deste país”.

O líder socialista aproveitou, do mesmo xeito, para lembrar a casuística particular da vila costeira, cuxo alcalde tivo a “ocorrencia” de “ofrecer vivendas e pisos aos médidos de vacacións”, postos a disposición dos médicos de familia de fóra de Galicia que quixeran traballar na vila de Sanxenxo.

Alén disto, as críticas á xestión por parte do Executivo galego abarcaron un contexto máis amplo. “Estamos a comprobar” continuou o líder socialista en Galicia, “como noutros lugares desta mesma provincia están a tardar ata 25 días para que o che de unha cita o teu médico de cabeceira”.

Unha situación que calificou de “absolutamente inédita” no ámbito da atención primaria en na comunidade galega “ao longo da súa historia”.

Reclama unha resposta. Deste xeito, Valentín Formoso fixo referencia a “un sistema sanitario que adolece por unha proposta seria”, que, segundo indicou, debe de contemplar medidas de aumento tanto de recursos humanos coma económicos para conseguir solventar esta situación.

Neste eido, quixo salientar os “datos obxectivos que fan que salten as costuras do sistema”. Segundo declarou o secretario xeral dos socialistas galegos, estos datos que reflicten, tal e como declarou, que se adicaron á atención primaria “139 millóns de euros de menos”. A maiores, tamén fixo alusión ao feito de que, na actualidade, o Servizo Galego de Saúde está operando con “976 profesionais menos na relación de postos de traballo”.

“Ao final”, sentenciou o secretario xeral dos socialistas galegos, “quen paga este sistema sanitario deficitario son os veciños e veciñas da provincia de Pontevedra”.

Persoas que “merecen máis”, lamentou Formoso, declaración coa que non se refería únicamente a “unha sanidade digna”, senón tamén a profesionais da saúde “valorados e motivados”. Para isto, salientou que os facultativos deben ter, ademais de “condicións económicas razoables”, unas “condicións contractuais que, como mínimo, sexan dignas”.