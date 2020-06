Frenazo en seco en Galicia a la venta de oro de los particulares

Horas y más horas desesperadamente, y hasta dramáticamente, vacías de actividad. Días enteros manteniendo la mirada fija en unas puertas permanentemente abiertas y por las que pasan a cuenta gotas los clientes. Es la nueva realidad a que se enfrentan los pequeños empresarios de las tiendas que compran oro en Galicia, que han visto como una de las secuelas de la pandemia de la covid-19 es el frenazo a un negocio que a principios de año les garantizaba unos más que respetables ingresos, como lo demuestran presentando las declaraciones del IVA de enero y febrero, frente al negativo balance del pasado mes de mayo, con jornadas enteras sin una sola compra o con operaciones que son “minúsculas”.

“El negocio está paradísimo”, confiesa a esta redacción uno de los empresarios decanos del sector en la provincia de Pontevedra, Ignacio Rivera. Asegura que, en contra de determinadas informaciones que apuntan a un incremento de operaciones con respecto a los últimos meses como consecuencia de la crisis económica provocada por los Erte, “todo está muy parado”.

Rivera insiste en que, “si se cuenta la realidad de la situación, hay que decir que todo lo que se cuenta de aumento, es marketing porque la verdad es que todo está paradísimo”. Es tajante al asegurar que las afirmaciones en torno a que se registran colas en las puertas de los establecimientos de compra de oro son “mentira”.

El perfil del sector dibujado por Rivera es compartido por otras dos propietarias de negocios de Vigo, como María Santomé. “Durante las últimas semanas, desde la reapertura del local, el negocio está parado e, incluso he visto como me anulaban citas ya concertadas”.

miedo Rivera cree que entre las causas que frena a los particulares a vender sus joyas, precisamente en un momento en que “la cotización está bastante alta”, es el miedo al virus. “Hay mucha psicosis para salir a la calle y, de momento, hay personas que aún están mucho en casa y no están pensando en vender”.

El empresario pontevedrés explica que aunque en la crisis de 2008 se vendieron muchas joyas familiares, “sigue habiendo mucho oro en las familias porque los particulares han comprado joyas”. Explica que “todavía hay mucho oro que está en manos de personas mayores y que todavía no se ha desprendido de él”.

Recalca que su experiencia le indica que en estos momentos los poseedores del material precioso son las personas mayores “porque los jóvenes no tienen ni un gramo de oro que vender”. Apunta a que las ventas no se deben en exclusiva ante una situación de necesidad, sino a herencias y a divorcios. “Hay personas que lo heredan, no le ven utilidad, y lo venden para comprar otras cosas o para hacer un viaje”.

Ignacio Rivera cree que dentro de dos o tres meses los negocios compro-oro aumentarán su actividad tanto “porque será cuando se noten los efectos del paro y de los Erte”, como por la relajación en la psicosis de la pandemia. “Cuando volvamos a consumir y a necesitar dinero, el negocio se recuperará”, adelanta.

Santomé no esconde su “preocupación”. Con “una clientela bastante buena durante todo el año”, que convierte a su empresa en un negocio productivo, asiste con gran inquietud a que haya numerosos días en que no firma ningún contrato. “He pasado de 4 o 5 acuerdos diarios a no firmar ninguno a pesar de que vivimos en un momento de crisis en que las personas suele recurrir bastante a este tipo de recursos”.

La empresaria viguesa recalca que ha constatato una “bajada importantísima” a pesar de las numerosas llamadas recibidas durante el confinamiento. “En la primera semana tras el confinamiento, como era la única abierta, había algo de movimiento pero ahora no”. Asegura que durante el año y medio de apertura de su establecimiento “nunca he tenido una época como la actual”.

En estos momentos no funciona ni la publicidad telefónica que realizan las empresas, según relatan los emprendedores.

Para María Santomé resulta sorprendente que en un momento en que el oro se encuentra a un precio “altísimo” los propietarios de oro no se decidan a vender.

El pesimista sentido de los testimonios de Rivero y Santomé son compartidos por otros propietarios de céntricos negocios de Vigo que constatan el parón y la expectativa de una reactivación este verano.