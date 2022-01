Galicia acerca a la sociedad una arquitectura de calidad

La arquitectura se enseñará de “xeito transversal” en la comunidad gallega, incluyéndose en los planes de estudio y currículos de todas las etapas educativas obligatorias. Así lo determina la Xunta en el Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia, que se encuentra pendiente de aprobación. En el documento, además, se establecen unos nuevos “premios da arquitectura en Galicia”, que tienen como objetivo “recoñecer e impulsar a calidade e a excelencia na arquitectura na nosa comunidade”.

La calidad es, precisamente, uno de las palabras que se referencian con más insistencia en el texto ya publicado en el portal de transparencia del Gobierno autonómico. Según consta en este escrito, en los contratos que no se tramiten como “concurso de proxectos” los criterios de adjudicación relacionados con la calidad representarán, “cando menos”, el 75 % de la puntuación total. La oferta económica, por su parte, no se podrá evaluar por encima del 25 %. Asimismo, los plazos para la presentación de las “propostas proxectuais” no será inferior a 40 días naturales.

Así aparece en el tercer y último título de la normativa, denominado ‘Impulso da calidade da arquitectura’, en el que también se aclaran cuestiones vinculadas a la subvención de los planes arquitectónicos. A este respecto, “poderán establecerse liñas de subvención diferenciadas para as fases de deseño e planificación (para el proyecto) e execución (la obra)”.

Por otro lado, para impulsar la calidad de la arquitectura en la contratación pública, la Xunta propone unos criterios orientativos relacionados con la “incorporación dos valores inherentes á arquitectura” y la “avaliación de custos dos procesos”, además de los requisitos vinculados a la “sostenibilidade medioambiental” y la “determinación de prazos razoablemente axeitados para a presentación de propostas”.

Con todo ello, además, “os entes, os organismos e as entidades que integran o sector público de Galicia” y “as entidades da administración local” están “obrigados ao impulso da calidade da arquitectura”, expone el artículo 11 del Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia.

DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO. El tercer y último título, es complementado por el primero, las ‘Disposicións Xerais’, en las que se describe el objeto y ámbito de aplicación de la normativa; la declaración de bienes de interés general; el proceso arquitectónico y sus agentes; y los valores de la arquitectura.

En el segundo, ‘Medidas de Difusión e coñecemento da arquitectura’, se contempla el fomento de la participación ciudadana en los procesos de arquitectura, así como la formación en la enseñanza, la divulgación a la ciudadanía, la formación continua a profesionales del sector público y privado; y los “premios da arquitectura de Galicia”.