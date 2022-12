Después de una reunión de dos días entre los titulares de Pesca de los Veintisiete que comenzó el pasado domingo y que ha estado marcada por las intensas negociaciones, se consiguió alcanzar un acuerdo sobre los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas para el 2023. Un acuerdo que no apoyó la comunidad gallega.

En concreto, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, calificó de “mal acuerdo” el reparto de pesca de la Unión Europea (UE) para 2023, augurando “muchas dificultades” para determinados segmentos de la flota gallega como el cerco.

En una entrevista en Radio Galega,Quintana lamentó que Bruselas solo haya tenido en cuenta ciertos informes científicos de los que dispone para reducir las capturas de especies como el jurel, que se quedará en 15.500 toneladas para toda Europa como pesca accesoria. De estas, unas 3.200 le corresponden a España (inicialmente se planteaba una cuota 0).

En este sentido, recordó la situación vivida años atrás con la merluza, que sufrió un recorte de cuotas durante varios ejercicios hasta que se descubrió un error en el modelo de cálculo, por lo que el stock era mucho mayor del estimado.

“El jurel puede estar pasando una situación semejante”, reivindicó. “Si hasta ahora había la posibilidad de casi 80.000 toneladas para toda Europa y más de 15.000 para España, ahora son 3.200 para España. Y esto es matizable, porque es accesoria, lo cual el cerco sufrirá ciertas dificultades”, añadió Quintana, en declaraciones a los medios de comunicación.

También criticó el aumento de la veda de la anguila, que pasa de tres a seis meses. En este sentido, subrayó que Galicia lleva décadas realizando planes de gestión de esta especie de forma “bien controlada”, pero “por culpa de otros países que no hicieron nada”, ahora la Comunidad se ve “arrastrada” a esta veda.

Pese a todo, la titular de Mar reconoció que “no será un año de los peores” para los marineros gallegos, gracias al incremento de la cuota de especies como la merluza, el rape, el lenguado o el abadejo.

Preguntada sobre si habrá barcos gallegos parados tras esta decisión, Quintana espera que eso no ocurra, añadiendo que en caso de darse esta situación, las comunidades tendrían que hablar con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para poner en marcha algún tipo de ayudas.

No obstante, volvió a cargar contra Bruselas, que ha tomado una decisión “negativa” solo teniendo en cuenta datos científicos, dejando a un lado aspectos “sociales y económicos”.

También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, manifestó la decepción de su Gobierno con el resultado de las negociaciones en la UE para pactar las cuotas de pesca para 2023. “Estamos analizándolo en detalle pero en principio no podemos ser optimistas ni darnos por satisfechos, ni mucho menos”, dijo Rueda tras un acto en O Porriño (Pontevedra).

“Las cuotas que se adjudican para el año que viene no son ni mucho menos las que esperábamos y en la inmensa mayoría de los casos son las que proponía una Comisión que está siendo restrictiva sin ningún motivo con los recursos pesqueros; que no está teniendo en cuenta los esfuerzos que se están haciendo desde Galicia para mantener los recursos y que está introduciendo unas restricciones que no tienen ninguna razón de ser”, añadió.

españa sale satisfecha de la negociación El ministro Planas ha celebrado el acuerdo que han alcanzado este martes los ministros tras una negociación “larga, compleja y difícil” de la que España sale satisfecha y con un acuerdo “histórico” para la merluza sur, que duplica su cuota de 2022 con una cuantía global de 9.953 toneladas para 2023, “la mejor cifra de los últimos 8 años y la segunda mejor del siglo”.

De esta cifra, que supone un gran incremento respecto al aumento del 10 % que planteaba la propuesta inicial de la Comisión Europea, se beneficiarán 1.200 barcos de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

También la cuota de caballa han registrado un aumento de 20 % que prevé para España 29.439 toneladas de esta especie pescada por unos 900 barcos en el Cantábrico y que supone dejar atrás un episodio de multa de 5.500 toneladas de multa hasta el año pasado, por lo que Planas ha dado esta situación por “recuperada”.

Mientras, la cuota del jurel ha pasado del TAC 0 que proponía Bruselas a una cifra revisada de 3.271 toneladas de capturas accesorias, un 4% de las 70.000 de 2022, lo que, según Planas, muestra que el stock se encuentra “en malas condiciones”. “Aún queda trabajo por hacer pero el resultado es positivo dentro del contexto”, añadió.

En relación al abadejo, el lenguado y las unidades funcionales de cigala, el ministro señaló que España ha cumplido también sus objetivos al lograr el mantenimiento de las cuotas pesqueras asignadas frente a las reducciones que planteaba la Comisión, de un 11% en el caso del lenguado, del 10% para el abadejo y del 36% para la cigala.

Otro tema que Planas calificó de “complejo”, debido al número de Estados miembro implicados, ha sido la pesca de la anguila, para la que se ha llegado a un acuerdo de veda de seis meses de forma continuada o en bien en dos periodos de 3 meses consecutivos, como pedía España.

Por último, Planas destacó que ha tenido gran atención por parte de los Estados miembro y el sector pesquero la propuesta de España, Francia y Portugal de fijar cuotas plurianuales con el propósito de acabar con las “sesiones nocturnas interminables” a las que acostumbran las reuniones de ministro de Pesca y organizar mejor el trabajo del consejo.

España vota en contra del acuerdo pesquero del Mediterráneo En cuanto a la reducción de los días de esfuerzo en el Mediterráneo, otra de las prioridades de España, Planas celebró la bajada de la reducción del 7,5% de la propuesta inicial a un 7%, mientras que se ha aumentado la compensación del 3 % al 3,5 %, lo que supone una reducción neta de entre 9 y 10 días de pesca por barco.

No obstante, el ministro apuntó que la reducción de los días de pesca le parece un instrumento “inadecuado” desde el punto de vista de la sostenibilidad por lo que, a pesar de los avances logrados en estos ámbitos, Planas reconoció que se ha visto “obligado a votar en contra de este reglamento” porque España tiene una “divergencia de fondo” con la Comisión en su aplicación e interpretación del reglamento del Mediterráneo occidental ya que cree que no es a través de la reducción de días, sino de la selectividad en la pesca como se logrará la sostenibilidad en 2025.

La propuesta de la Comisión incidía también en dos medidas que España tiene recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE, la imposición de un límite máximo de capturas para la gamba roja, que ha bajado del 7 % al 5 %, y el régimen de esfuerzo pesquero para los palangreros por la merluza, para los que se ha eliminando la veda.

NEGOCIACIONES CON REINO UNIDO Y NORUEGA En cuanto a las negociaciones con Reino Unido, Planas confirmó que no se ha concluido el acuerdo, aunque, en relación con el bonito, España ha conseguido, por primera vez, licencias para acceder a aguas británicas. Mientras, respecto a la merluza norte se produce un incremento de cuota del 5 %; también el rape de la zona VII sube un 11 % y el gallo de la zona VII, un 14 %.

Tampoco se ha culminado un acuerdo con Noruega, con negociaciones bloqueadas que han forzado la adopción de cuotas trimestrales, como ocurrió el año pasado con Reino Unido, para evitar que la flota tenga que detener su actividad.

la valoración del comisario europeo de pesca El comisario europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius, valoró ayer el acuerdo logrado a primera hora de la mañan sobre las posibilidades pesqueras en el Atlántico y el Mediterráneo para el año 2023 y calificó el resultado de “equilibrado y sostenible”. “Nuestras medidas ayudarán a las reservas a seguir recuperándose sobre la base del asesoramiento científico”, dijo en rueda de prensa al término de la maratoniana reunión de ministros de Pesca.

Admitió que lo acordado implica “algunas medidas difíciles” para el sector pesquero, pero señaló que los pescadores “podrán contar con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca” y con otros instrumentos de apoyo.

Sobre el acuerdo logrado para la pesca en el Mediterráneo, Sinkevicius explicó que pese a los avances logrados en los últimos años en la recuperación de las poblaciones gracias al plan multianual en vigor, “hacen falta más esfuerzos” en esas aguas.