Galicia cerró 2020 con más de 216 millones de deuda viva en sus concellos

El Gobierno local de Santiago había aprobado sus presupuestos dos semanas antes de la explosión de la pandemia.. A partir de ahí, fue un año “con constantes sobresaltos” para gestionar situaciones “absolutamente novidosas e sen precedentes”, con una “incertidume brutal”.

Marta Abal destaca que la suspensión de las reglas fiscales permitió disponer libremente del remanente de tesorería. También fue clave el incremento de la aportación del estado, ya que sin ella, “difícilmente poderíamos pechar o orzamento do 2021 co mesmo nivel de servizos”.

Fue un año en el que hubo que cuadrar muchas partidas para seguir alcanzando objetivos y atender la emergencia sanitaria.

Las partidas de servicios sociales crecieron un 18,40%, más de 1,1 millones de euros, debido, sobre todo, en atención a las personas sin hogar, el programa de adquisicón de alimentos y productos de higiene para personas en situación de vulnerabilidad.

También tuvo peso el crédito ejecutado en relación con las ayudas a la hostelería, comercio y a los autónomos, con un 49,7% de incremento.

Sobre el aumento de la deuda, explica que aprovecharon “a boa situación financeira do concello e a suspensión das regras fiscais, para endebedarnos en 10 millóns de euros o que en última instancia nos permitiu cadrar o orzamento do 2021, xunto co incremento das achegas procedentes do estado”.