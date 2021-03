Galicia cerró 2020 con una deuda de 11.500 millones de euros

La deuda gallega creció de forma considerable en 2020, el año de la pandemia. Galicia cerró el cuarto trimestre con una deuda de 11.500 millones de euros, un 19,9% de su Producto Interior Bruto (PIB).

Según el informe del Banco de España, se incrementó la deuda trimestral del conjunto de las administraciones públicas. Galicia había acabado 2019 con una deuda de 11.315 millones, que representaba el 17,6% de su PIB, y creció durante el pasado ejercicio como consecuencia de las turbulencias económicas provocadas por la crisis sanitaria del coronavirus, que derivó en una contracción de los recursos de las comunidades mientras que se incrementaban sus obligaciones financieras.

De todos modos, Galicia es la quinta comunidad con un menor peso de la deuda en su PIB, solo por encima de Canarias (15,1%), Madrid (16%), País Vasco (16,1%) y Navarra (19,1%). Los 11.538 millones que debe Galicia representan el 19,9% de su Producto Interior Bruto.

A lo largo de 2019, el peso de la deuda, tanto en términos absolutos como relativos, varió de forma considerable. En junio se tocó techo, cuando subió hasta los 11.971 millones de euros, el techo en la serie histórica. Apenas tres meses después, en agosto, se logró reducir hasta los 11.325, poco más que al final de 2019. En la comparativa trimestral, el peso de la deuda en el PIB se relajó algo en el tercero (19,1%), antes de repuntar en el tramo final del año.

En comparación con el conjunto de España, el diferencial de deuda con la media autonómica fue de 7,2 puntos. El peso de la deuda gallega es del 3,8% en el conjunto de todas las comunidades autónomas, que suman 303.622 millones de euros.

Además, según el informe del Banco de España, Galicia es la comunidad con un menor aumento del volumen de deuda desde 2008, el año en el que cambió la tendencia y la deuda de las administraciones públicas españolas comenzó a crecer.

Por eso, desde la Consellería de Facenda resaltan que la comunidad está “nunha mellor posición financieira para responder as esixencias económicas derivadas dos efectos negativos do coronavirus e para poder seguir combatendo a pandemia, impulsar a reactivación económica e atender as necesidades das familias, pemes e autónomos”.

DISPARADA EN ESPAÑA. Los datos del conjunto nacional son preocupantes. La deuda española alcanzó un máximo histórico de 1,35 billones de euros, un 120% del PIB. Unos datos que son peores que los que manejaba el Gobierno, que cifraba el tope de deuda en el 118,8% del PIB.

La deuda creció un 13,2% el pasado año, 156.750 millones de euros, y pasó a suponer un 24,5% más del PIB, consecuencia de la contracción económica.