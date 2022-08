Galicia cierra los grifos mientras mira al cielo y reza para que vuelva a llover

Tan poco llovió en Galicia en lo que llevamos de verano que las precipitaciones se miden con cuentagotas mientras administraciones públicas y población miran de soslayo el azul del cielo con la esperanza de que se cubra de nubes cargadas de agua para evitar las restricciones severas que, si nada cambia, al igual que llegaron algunas, otras están por venir.

Algunas restricciones, de momento razonablemente leves, ya están en marcha en no pocos ayuntamientos de las cuatro provincias, los cuales optaron por cerrar grifos para tratar de evitar racionamientos de agua de consecuencias impredecibles para un sector vital para la comunidad como es el turismo.

La Xunta lleva aireando su preocupación por la escasez de precipitaciones al menos desde marzo, probablemente previendo lo que sucede hoy, y este mismo lunes volvió a incidir en el asunto la conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez.

“Para nosotros son prioritarias dos cuestiones: garantizar el abastecimiento de la población y el caudal ecológico de los ríos. Lo que estamos haciendo es un seguimiento exhaustivo diario y pedimos a las administraciones locales, como competencia en garantizar el abastecimiento, que tomen medidas de ahorro de agua y que eviten consumos innecesarios”, dijo.

Hablaba Vázquez de ríos como el Lérez, principal o única fuente de abastecimiento de concellos como Poio, Sanxenxo, Marín, Bueu, Pontecaldelas y la propia ciudad de Pontevedra.

Sus alcaldes se reunieron la semana pasada con la Xunta para consensuar medidas de ahorro como cerrar las duchas de las playas, prohibir el llenado de piscinas, el baldeo de las calles o los lavados de coches, así como buscar y detener posibles fugas de agua en la red de abastecimiento.

Todo ello porque el caudal del Lérez cayó en poco más de 20 días un 73 % como consecuencia de la sequía prolongada y las temperaturas extremadamente elevadas de los últimos días, una situación que podría prolongarse en el mes de agosto. Ante esa perspectiva, el Gobierno autonómico está estudiando posibles soluciones alternativas con el objetivo de garantizar a corto plazo aportaciones de agua al Lérez; concretamente estudia la posibilidad de usar agua embalsada del antiguo hueco minero de Ventoxo, en Forcarei.

Por todo ello, la conselleira dijo que es necesario estar “vigilantes” y que si se respetan las restricciones y se actúa con responsabilidad no sería necesario tomar medidas más drásticas, aunque en todo caso pidió también al ayuntamiento de Santiago que implante medidas de ahorro de agua para no comprometer también la cuenca del río Tambre.

Entretanto, en Ourense, localidades como Baltar y Boborás difundieron en sendos bandos que queda “absolutamente prohibido” el uso del agua para regar jardines, huertas y fincas, llenar piscinas, lavar coches o cualquier tipo de vehículo bajo advertencia de multa. El motivo es que el nivel de agua de los manantiales y ríos que abastecen la red municipal de aguas está “muy por debajo de su nivel habitual”, explicó a Efe la alcaldesa Patricia Torres; y, por ejemplo, el embalse de As Portas, en Vilariño de Conso, se encuentra al 23 por ciento de su capacidad. En este momento, el ayuntamiento de Boborás dispone de un solo pozo para abastecer a algunos pueblos como Vilachá.

El ayuntamiento de Baltar, por su parte, advirtió de la “extraordinaria” situación derivada de la prolongada sequía y de que hay pozos secos; y su alcalde, José Antonio Feijóo, no descarta adoptar otras medidas como revisar los manantiales, vigilar que no se riegue o instalar contadores en los pueblos donde no hay.

Debido a la escasez, este consistorio comenzó a racionar el uso de agua, sólo “tres o cuatro” horas al día, en algún núcleo como Garabelos, tras mantener una reunión con los vecinos, mientras estudian soluciones “de urgencia” para paliar este déficit hídrico. Según apunta, algún vecino tiene el pozo seco, razón por la que se hizo un llamamiento para que se haga un uso racional del agua.

Tampoco Lugo se libra y su ayuntamiento activó la última semana de julio a instancias de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil una situación de prealerta por sequía que ha ido acompañada de medidas de ahorro de agua para garantizar el caudal ecológico del río Miño.

En su momento, el concejal de Desarrollo Sostenible y Personal, Daniel Piñeiro, informó de que el ayuntamiento había reducido al mínimo el riego, entre otras medidas de ahorro de suministro en usos y destinos no prioritarios, como el baldeo y el riego jardines. De momento, las acciones emprendidas no afectan a la población.

Mientras, en el conjunto de España las cosas no están mejor. La reserva hídrica, según los datos de Transición Ecológica, cae por undécima semana consecutiva por lo que los embalses se encuentran al 40,4 % de su capacidad total, con 22.689 hectómetros cúbicos. En la cuenta Miño-Sil la capacidad actual embalsada es del 51,2 %, mientras en la de Galicia Costa alcanza el 63,5 %, detalla el ministerio.