Galicia consegue cinco medallas nas olimpíadas nacionais de Formación Profesional 2022

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, asistiu este sábado ao acto de entrega de medallas das olimpíadas nacionais de Formación Profesional, Spain Skills 2022, celebradas no recinto feiral Ifema de Madrid, onde Galicia conseguiu cinco medallas (tres ouros, unha prata e un bronce). "A excelencia da FP galega traduciuse na consecución de cinco medallas neste concurso, o que nos enche de satisfacción e anímanos a continuar fortalecendo estes ensinos a través da Estratexia FP Galicia 2030", destacou o conselleiro.

Román Rodríguez felicitou tamén aos profesores e fixo fincapé en que os docentes "son o alicerce fundamental do noso sistema educativo e da altísima cualificación dos titulados dos ciclos formativos en Galicia". "Sen o voso compromiso e implicación non sería posible este éxito que hoxe celebramos para o conxunto do ensino galego", insistiu.

Galicia foi a terceira Comunidade en número de medallas de ouro, empatada con Euskadi e Castela e León, e só por detrás de Cataluña e Andalucía. En número total de medallas, Galicia finalizou quinta, empatada con outro catro comunidades.

Do cinco medallas, tres foron de ouro e conseguíronas Mateo Rubal Fanego, do IES María Sarmiento de Viveiro, na categoría de Soldadura; María Emilia Pedra Iglesias, do CIFP Paseo das Pontes da Coruña, en Cociña; e Sergio Martínez Calvar, do CIFP Manuel Antonio de Vigo, na categoría de Recepción Hostaleira. As dúas medallas restantes son unha prata, de Azucena Santos Estévez, do CIFP Imaxe e Son da Coruña, en Deseño de xogos e animacións 3D; e un bronce, de Bruno Landrove Gómez, do CIFP Fraga do Eume de Pontedeume, en Servizo de Restaurante e Bar. EUROPA PRESS