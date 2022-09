“Galicia cuenta con un talento extraordinario en el Big Data”

La compañía SDG Group, que está posicionada como referente en España dentro del sector del análisis de datos, acaba de abrir un nuevo centro en Compostela y busca contratar a cien profesionales que sepan manejarse en esta especialidad tan emergente. Con esta inversión, Galicia se convierte en un enclave muy a tener en cuenta en el apasionante mundo del Big Data.

Antonio Torrado es socio de la empresa y afirma que está en un continuo crecimiento. “ Somos líderes en España en nuestro pequeño nicho de trabajo, el análisis de datos. Contamos con más de novecientos trabajadores y estamos casi duplicando la facturación cada año. Estamos creciendo a más de un 30 %, lo que es una barbaridad”.

Además, señala el porqué de la elección de Galicia, y más en concreto Santiago, para ampliar su estructura empresarial. “Se puede decir que existen cuatro razones. La primera es casual. Nosotros, para los centros que tenemos en España, lo primero en lo que pensamos es en la persona que va a llevar a cabo ese proyecto. En este caso, desde la compañía confiaron en mí y yo, que soy de Porto do Son, soy conocedor del tremendo talento que hay en Galicia. El segundo motivo son los numerosos centros de investigación que hay aquí, y que son además de gran calidad. Es el caso de Citmaga o del Instituto Gallego de Tecnología, que son el sustento de nuestra tierra en muchos asuntos. Existe, a su vez, una gran formación universitaria y la oferta es inmensa. La tercera razón es que existe un proyecto país con una agenda digital bastante clara. En la Universidad de A Coruña, son pioneros en construir un grado sobre análisis de datos en España, donde pocas universidades han tenido la valentía de crear una carrera sobre ello, a pesar de la increíble demanda existente. A su vez, la USC arranca este año con su primer grado sobre inteligencia artificial. Están ocurriendo muchas cosas en Galicia que hacen que sea proclive a que empresas que analizan datos como nosotros quieran venir aquí e invertir en el talento local”.

Torrado alaba los buenos trabajadores en Big Data que está dando la comunidad gallega. “Hace cuatro años y medio una serie de personas con procedencia gallega quisieron unirse a este proyecto con muy buena fe, y desde los comités de dirección siempre existían buenas palabras sobre ellos. Me decían: oye Antonio, qué bien lo hace esta gente que has conseguido. Y es verdad que el talento existente es brutal. Yo es algo que ya conocía de antemano, no he tenido que descubrirlo, ni mucho menos”.

El socio de la entidad comenta que este es solo el inicio, y que aún queda mucho trabajo por hacer. “Ahora tenemos que trabajarlo. Después de cerrar acuerdos con universidades y mucho papeleo ya somos cincuenta y cuatro personas las que estamos comenzando a hacer camino. La compañía tiene intención de invertir cinco millones de euros inicialmente y contratar a más de cien personas. Tenemos mucha ilusión y ganas de trabajar aquí. Si las cosas se hacen bien la empresa querrá apostar más por Galicia. También hay que pensar que nosotros no fabricamos cosas en línea, dependemos de las personas y trabajamos para ellas. Para que los trabajadores comiencen a funcionar correctamente necesitas mucho tiempo, y no puedes contratar a mucha gente a la vez porque el proceso es largo. Pero necesitamos mucho más talento gallego y la empresa está muy contenta por iniciarse en esta comunidad”.

Hace veinte años era poca la gente que hablaba sobre Big Data. Sin embargo, en la actualidad está en boca de todos. Torrado ve un futuro alentador en las empresas que se dedican a este sector. “Cualquier compañía del mundo que se dedique al análisis de datos es conocedora de que se necesita a mucha más gente de la que hay disponible. En unos años se van a precisar casi noventa millones de personas para trabajar en las Tecnologías de la Información. Y de aquí a que pase un tiempo pueden pasar muchas cosas, pero la realidad actual marca que va ser imposible cubrir tanto espacio. Por ello es tan importante que se cree formación y se promocionen las numerosas salidas que tiene el estudio y el análisis de datos en este sector”, afirma.

Además, Torrado señala que la compañía espera expandirse por la Península. “Ahora hemos apostado por Galicia y se suma a las oficinas que tenemos en Madrid, Barcelona o Logroño, pero existe un gran interés en abrir nuevos centros en Valencia y Granada. Estamos creciendo mucho como empresa y poder hacerlo en España es magnífico”, aclaró el socio de SDG Group.

El pasado cinco de junio se inauguró la oficina en Santiago y el CEO de la compañía, Javier Uroste, alabó también el magnífico talento que existe en nuestra comunidad. “En Galicia contamos con una cantera de talento, centros de investigación y universidades de primer nivel, así como un gran apoyo del sector público. Contamos con un equipo distribuido por toda Galicia, y queremos que este Centro de Excelencia de Santiago conecte a todos nuestros empleados”, comentó el profesional.

La empresa arrancó en el año 1998, y desde aquel entonces no ha hecho más que crecer. Salvo los dos pasados años donde la pandemia frenó el avance de la economía global, SDG Group ha aumentado un 20 % todos los años, por lo que el futuro de la entidad es muy alentador, así como del análisis de datos a nivel global.