Galicia destruyó 363 empleos al día tras el confinamiento e hibernación por la pandemia

··· La EPA refleja en Galicia que el mismo paro que creció en 11.000 personas el primer trimestre cayó en 14.200 damnificados el segundo, un descenso del 9 % hasta 142.500 desempleados. En España, que entre enero y marzo se anotó 121.000, repuntaba otro 1,66 % (55.000 personas) hasta totalizar 3.368.000. Sin embargo, ningún sindicato, e incluso fuentes patronales se fiaban de las cifras, que supondrían que en la comunidad apenas hay al cierre del primer semestre 2.200 parados más que en 2019 (+1,54 % ) y en España 137.300 (+4,25 %). CCOO, UGT o CIG indican que en la encuesta mucha gente confinada en casa, sin trabajo y que no podía salir buscarlo, se declaró inactiva. Por ello ven irreales la tasa de paro gallega (11,95 %) y estatal (15,33). Además, todos coinciden en tomar con cautela los datos oficiales, dado que hay que tener en cuenta que miles de personas en ERTE no computan en estas cifras.

··· La CIG explica que la EPA “no contabiliza como personas paradas a las que se quedaron sin trabajo durante este tiempo y no pudieron iniciar, por ejemplo, una búsqueda activa de empleo”, pues según la metodología utilizada es uno de los requisitos para ser considerada persona en paro. “De este modo, miles de trabajadores pasan a ser consideradas personas inactivas cuando en la realidad son desempleados”. Reclama la derogación de la reforma laboral y un plan gallego de industrialización para la creación de puestos de trabajo.

··· UGT pone el foco en que los inactivos tuvieron un gran crecimiento en Galicia, en más de 50.000 personas, “lo que evidencia que muchos de los trabajadores que perdieron su empleo” la EPA no los computa como desempleados “debido a que no pudieron cumplir con las condiciones de búsqueda de trabajo, básicamente por el confinamiento o por situaciones como no estar disponible por razones de cuidado de personas dependientes”. Considera “imprescindible” impulsar la protección por desempleo y derogar la reforma laboral, en un contexto de pandemia con repercusiones “dramáticas” para el empleo.

··· Comisións Obreiras indica que la metodología de la EPA “no puede esconder que la covid-19 tiene un impacto catastrófico en el empleo y en las condiciones de vida de los gallegos”. Llama la atención sobre el número de encuestas realizadas, así como incide en la confusión entre inactivos y desempleados. Para CCOO se necesita un plan urgente de recuperación económica y social en Galicia. Lamenta que hay 57.100 hogares con todas las personas en paro en Galicia y 38.900 hogares sin empleo.

··· Para USO-Galicia “la destrucción de empleo en este segundo trimestre se verá incrementada en unos meses con el fin del verano y de las contrataciones asociadas al turismo y la hostelería, que están frenando los efectos de la pandemia en Galicia. ¿Pero qué ocurrirá cuando se acaben las vacaciones? Los gallegos necesitan respuestas firmes”, reivindica Javier Souto, su portavoz en la comunidad. Reivindican “una apuesta fuerte por el desarrollo de políticas de empleo y protección social que contribuyan a la salida del desempleo de los ciudadanos, que son los que más están sufriendo la pandemia tanto en el ámbito sanitario como en el económico y laboral”. Deterioro histórico del mercado laboral como consecuencia de la COVID-19

··· Para las cámaras de comercio el deterioro del mercado laboral a consecuencia de la covid-19 es “histórico”. En un comunicado de la Cámara de España apuntan que “el negativo impacto de la crisis sanitaria confirma su extensión generalizada en el trabajo, con una previsión de descenso de los ocupados en el conjunto del año del 8,7 %. Sostienen que “la gravedad de la situación exige seguir apostando prioritariamente por el diálogo y el consenso entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales para adoptar las medidas y reformas para la recuperación y la reconstrucción.

··· “Los datos de la EPA confirman que la recuperación del empleo y de la economía va a ser lenta. En el tercer trimestre de 2020 puede esperarse que la tasa de paro aun suba un par de décimas hasta el 15,5 %”. Son previsiones dadas a conocer por el Adecco Group Institute por su director, Javier Blasco, quien también apuntó que “se reduce apreciablemente el número de afectados por ERTE, que descienden desde los 3,4 millones contabilizados a finales de abril a 3,0 millones en mayo y 1,8 millones al cierre de junio”.