Galicia duplica en 5 meses as súas instalacións de autoconsumo eléctrico

O mercado das instalacións de autoconsumo eléctrico (paneis fotovoltaicos) disparouse en Galicia nos últimos meses e, aínda que o número de instalacións rexistradas duplicouse en menos de medio ano, os expertos alertan de que non todas son rendibles, especialmente no caso dos particulares, e de que "falta información" e "pedagoxía" sobre este tipo de infraestruturas.

O Rexistro de Autoconsumo de Galicia, posto en marcha en marzo de 2020, conta actualmente cunhas 866 instalacións, con capacidade para xerar algo máis de 83,5 megawatts. En setembro do ano pasado, as instalacións rexistradas eran 449, un número que practicamente se duplicou desde entón.

Por provincias, Pontevedra é a que conta con maior número de instalacións, 325, que suman unha potencia de 44 megawatts; seguida pola Coruña, con 311 instalacións que suman 36,6 megawatts. Na provincia de Lugo hai rexistradas 150 instalacións, con 1,7 megawatts; e na provincia de Ourense hai outras 80 instalacións, con algo máis dun megawatt.

Estas cifras, no entanto, non reflicten a totalidade das instalacións existentes, xa que algunhas aínda están en trámite de rexistro e outras moitas, están pendentes da resolución de subvencións para a súa posta en marcha.

O crecente interese por parte de empresas e particulares neste tipo de infraestruturas reflíctese na gran demanda de subvencións para financialas. De feito, a administración esgotou as axudas previstas en orzamentos este ano para este ámbito, coa concesión de 494 subvencións.

No ano 2020, a Consellería de Economía, Empresa e Innovación destinou 8,5 millóns a 954 axudas para o autoconsumo: algo máis de 2 millóns para 514 axudas destinadas a particulares; 4,4 millóns en 260 axudas para entidades sen ánimo de lucro, administracións locais, empresas e autónomos; e outros 2 millóns de euros para 180 proxectos enmarcados en axudas ao sector agrícola primario.

FALTA DE INFORMACIÓN

A pesar de que a Xunta enmarca estas accións nun compromiso polo aforro e a eficiencia enerxética, tanto por parte de empresas como de particulares, algúns expertos puntualizaron que, en realidade, a crecente demanda ten moito que ver coas axudas públicas para as instalacións de autoconsumo e, en moitos casos, a expectativa sobre os aforros enerxéticos non se cumpre, especialmente no caso dos domicilios.

Así, Óscar Nogueira, da empresa Galivoltaica e portavoz do Cluster Galego de Autoconsumo, explicou a Europa Press que en Galicia creceron de forma exponencial as instalacións de autoconsumo, ao mesmo tempo que as solicitudes de axudas públicas e o número de empresas instaladoras.

Segundo sinalou, aínda que hai moitos factores que explican este aumento de demanda, entre eles a "conciencia ecolóxica" ou a necesidade de "aforro" nun mercado de prezos á alza, tamén incidiu en que "o que máis pesa son as axudas".

"Hai moitísimo interese, con todo, falta información. A xente non é consciente de que non todo o mundo pode aforrar coa instalación de paneis fotovoltaicos", precisou, e explicou que as persoas interesadas deben ter un estudo preciso dos seus hábitos de consumo para saber se "encaixan" coa produción enerxética das súas instalacións de autoconsumo.

Respecto diso, sinalou que, se unha persona non está na súa casa nas horas centrais do día porque traballa fóra, por exemplo, e concentra o seu consumo á primeira hora e a última hora, dificilmente poderá obter rendibilidade dunha instalación fotovoltaica que xera a enerxía precisamente no período no que non se está consumindo.

"CÓCTEL PERFECTO"

"A xente cre que aforrará moito, está a ser 'bombardeada' continuamente por publicidade, mesmo das grandes eléctricas, sobre as bondades dos paneis solares. Isto coincidiu con picos no prezo da electricidade e coas axudas. Creouse o cóctel perfecto", apuntou Nogueira, quen engadiu que, "ao ver o resultado co tempo, moitos senten decepcionados".

Nese sentido, afirmou que "hai moito interese pero tamén moito descoñecemento", e alertou de que a situación pode agravarse nos próximos meses, cun previsible aumento do recibo da luz a partir de xuño.

Víctor Muñoz, presidente da organización de consumidores Facua en Galicia, sinalou que, como en calquera subministración eléctrica, debe haber "un estudo personalizado" sobre o consumo e, sobre todo, "información, información e máis información".

Ademais, "entra en xogo o prezo da enerxía" para valorar se as instalacións "saen a conta", así como os hábitos de consumo. En Galicia, ademais, hai que ter en conta o gran número de entidades de poboación e de vivendas illadas, nas que habería que pensar se "sería interesante" apostar polo autoconsumo.

DIFERENZA CON OUTROS PAÍSES

Á hora de estudar a viabilidade dunha instalación de autoconsumo entran en xogo diversos factores, o principal é "a forma en que se fai a conta" á hora de pagar a electricidade, como explicou a Europa Press o profesor do departamento de Enxeñaría Eléctrica da Universidade de Vigo, Eloy Díaz.

Segundo indicou, a diferenza doutros países, en España a "conta" da tarifa eléctrica faise "cada hora". Isto supón que, se cada hora que un domicilio xera enerxía fotovoltaica consómea, non pagará electricidade, pero se a xera de día e a consome de noite, toda a enerxía xerada en horas diúrnas "é coma se se regalara". "Só se aforra o que se consome no momento en que se xera", engadiu.

Dese modo, as vivendas con esas instalacións nas que non hai consumo nas horas centrais do día, "nunca" amortizarán a infraestrutura, a non ser que os seus moradores cambien os seus hábitos de consumo ou os seus horarios.

Así, engadiu o tamén profesor da Universidade de Vigo, Camilo Carrillo, en España está implantado o chamado balance neto horario, é dicir, o balance entre a xeración de enerxía e o consumo faise hora a hora. Hai outros países que empregan un balance mensual ou anual, de maneira que é máis fácil compensar o tempo de xeración co de consumo.

Unha das alternativas que tería un consumidor sería a instalación dunha batería na súa casa, de maneira que puidese almacenar a enerxía xerada para consumila cando a necesitase. No entanto, estas baterías (de litio normalmente) son "moi caras" e a súa vida útil é inferior á dos propios paneis solares.

USO PARA A INDUSTRIA

Con todo, Camilo Carrillo puntualizou que as instalacións de autoconsumo si poden ser unha vía de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial ou noutros ámbitos, onde o consumo eléctrico está compasado coa xeración de enerxía, de modo que as infraestruturas "amortízanse rápido".

"O cliente doméstico pode caer na decepción, pero as industrias fan ben as súas contas", indicou, e afirmou que, precisamente o sector secundario debería ser o "cliente natural" deste tipo de instalacións.

Respecto diso, indicou que, aínda que a actual coxuntura de crise económica poida frear eses investimentos, esta alternativa de autoxeración enerxética estenderase en canto as empresas "atrévanse" a gastar nesas instalacións.

VIGO. EUROPA PRESS