Galicia echa a andar el ‘autocovid escuela’ para alumnos con un positivo en su aula

Santiago. Galicia no puede estar de acuerdo con los criterios adoptados en el Consejo Interterritorial de Salud para endurecer las restricciones en localidades de más de cien mil habitantes porque son “incompletos, improvisados y poco trabajados”. Además, son “producto de la tensión entre un Ministerio y una comunidad autónoma”, en referencia a Madrid.

En cualquier caso, tal y como explicó ayer Feijóo, la comunidad acata la orden publicada en el BOE por el Ministerio de Sanidad “mientras esté en vigor y hasta que sea derogada, en caso de que lo sea”. Eso sí, espera no tener que aplicarla nunca dado que “ninguna” ciudad de Galicia, “ni de menos ni de más” de 100.000 habitantes, se acerca a los tres parámetros que marca Sanidad.

A preguntas de los medios, el mandatario señaló que la Xunta se guiará por los criterios de su propio comité clínico, que cree “más completos”, y censuró que el documento “circulase” apenas 24 horas antes de llevarlo al comité interterritorial.

El “consentimiento formal” que tiene que firmar un paciente para someterse a una intervención “de juanetes” o de “cataratas” en el Servizo Galego de Saúde es “más complejo” desde “el punto de vista sanitario” que los criterios que marca la directriz de Sanidad para cerrar una localidad por la incidencia de la pandemia, criticó.

“Yo no voy a tomar decisiones que se trasladen improvisadamente”, subrayó el presidente, quien considera que los “tres criterios” de Sanidad “no valen”, por lo que continuarán adoptando medidas (las últimas el miércoles con el aumento de restricciones en dos ayuntamientos de O Salnés y en O Barco) con base en los “diez criterios” que aplica el comité clínico creado por la Xunta.

Entre las cuestiones que hecha en falta es que “no” se tenga en cuenta la “vulnerabilidad” de los infectados, el porcentaje “de cuarentenados positivos y negativos”, al tiempo que critica que se hayan introducido “cambios” en la concepción de las unidades de cuidados intensivos.

Además, incidió una vez más en que la crisis sanitaria “no es un problema de prismas”, por lo que pidió “sacar el debate político de una vez de la pandemia”, ya que, según Feijóo, “cada vez hay más debate político” y “más improvisación”.

En esta línea, Feijóo reivindicó que él se mantiene al margen de dicho “debate político” sobre la gestión de la pandemia pues, dice, se debe a su cargo como presidente de Galicia. “A mí no me vincula mi partido. Ni me vinculó, ni me vincula, ni me vinculará”, incidió tras recordar que no todas las comunidades gobernadas por el PP votaron del mismo modo en el consejo interterritorial.

NO OPINA DE AYUSO. “No voy a opinar de lo que pase en otras comunidades”, sentenció tras ser cuestionado sobre la gestión de la pandemia del Gobierno madrileño presidido por la también popular Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo apuntó que “según Madrid”, el lunes se inició “un diálogo” con el Gobierno que estos consideraron “útil” hasta el jueves, cuando, dice, se produjo un cambio de actitud que llevó a que ese diálogo dejase de considerarse “válido”.

“Parece que es un diseño para una comunidad”, comentó, deslizando que resulta “sospechoso” que los tres criterios marcados por Sanidad “solo” afecten a localidades de Madrid, con alguna excepción fuera de la comumidad capitalina.

críticas de bng y psdeg, Sobre esta polémica también habló ayer la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, rechazando que se “convierta el problema de Madrid” en el de todas las comunidades.

Además de mostrar su empatía con los ciudadanos de esta comunidad y pedir que se priorice la “salud de las personas” frente a “intereses partidistas”, la nacionalista pidió “evitar los errores” de la primera ola de coronavirus a principios de año, cuando esta formación reclamó cerrar la comunidad para evitar “centrifugar” los contagios al resto del territorio.

Frente al discurso del titular de la Xunta, recriminó que Feijóo “se ponga a hacer partidismo y del lado del barco a la deriva que es el PP, pilotado por Casado y Ayuso”. Así, la líder del Bloque reclamó, como hizo antes del final del estado de alarma, “protocolos claros” para actuar, tanto para los confinamientos como las desescaladas.

Por su parte, desde las filas socialistas, el vicesecretario xeral do PSdeG, Pablo Arangüena, calificó de “absolutamente inadmisible” que Feijóo “se ponga del lado de Ayuso y de su gestión caótica de la pandemia en Madrid” en referencia al voto negativo de Galicia a las nuevas medidas de contención del virus dictadas por Moncloa.

De este modo censuró que el presidente gallego “prime los intereses partidistas” a la defensa del interés general.