Galicia esquivará el huracán, pero no las abundantes lluvias

Septiembre arranca, meteorologicamente hablando, con cielos cubiertos, bajada de temperaturas generalizada y lluvias abundantes. Un tiempo al que tras meses de calor extremo los gallegos ya no están tan acostumbrados. Así, este primer fin de semana estará pasado por agua en gran parte de la comunidad, especialmente a partir de la noche de hoy. Y ya mañana, Galicia quedará bajo la influencia de una borrasca situada al norte, cerca de las Islas Británicas, que enviará un frente a partir de las dos del mediodía.

Así, arrancará la jornada del domingo con alternancia de nubes y claros en la mitad este y con cielos cubiertos en el oeste, ya con algunas lluvias en el litoral. Durante la tarde irán entrando las nubes bajas en toda la comunidad y será entonces cuando se detecten intensas lluvias en las provincias de A Coruña y Pontevedra, tal y como detalla el pronóstico de MeteoGalicia. En la ciudad de Santiago, por ejemplo, se espera que caigan más de nueve litros por metro cuadrado.

Al menos la temperatura será agradable, pues las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas quedarán sin cambios significativos. Estas últimas rondarán los 23 grados en prácticamente toda la comunidad a excepción de Ourense, donde se dispararían hasta los 27. Por su parte, las mínimas llegarán a los 17 grados en A Coruña, Vigo y Ferrol, pero no pasarán de los 13 en Lugo.

La recomendación, visto lo visto, es que si se tienen planes para este fin de semana es mejor realizarlos este sábado, cuando a pesar de las lluvias habrá ventanas entre los claros que se vayan abriendo para disfrutar de alguna hora de sol. Sin embargo, el domingo ya no tendrás opción posible.

NO AL ALARMISMO. Más allá de las lluvias y las temperaturas, lo que en estos momentos preocupa es la posible llegada del huracán que se está formando en el Atlántico, bautizado con el nombre de Danielle. Por el momento este fenómeno no pasa de una depresión tropical cercana a las Azores, pero, ¿podría acabar convirtiéndose en un huracán con destino a Europa?

Lo cierto es que pese a los titulares que durante toda esta semana han colmado los medios de comunicación, todo parece indicar que el huracán no llegaría al continente y tampoco a Galicia, por tanto. El meteorólogo de la Aemet, Juan Jesús González Alemán, asegura en su cuenta de Twitter que “en España no nos debemos preocupar”, aunque concede que “los modelos no suelen simular bien” este tipo de fenómenos, por lo que “es necesario hacer un seguimiento atento, pero sin entrar en alarmismos”.

En todo caso, aunque se convierta en huracán, bajo el criterio del experto, lo más “preocupante” no es que se aproxime, algo que tiene una probabilidad “muy baja”, sino que se “sufra una potente transición extratropical, fenómeno que puede tener un mayor impacto incluso” que un huracán.

Desde la cuenta de Twitter especializada en climatología RedMeteo, detrás de la que se encuentra el joven gallego David Domínguez, autodidacta, también se explica lo mismo: “La tormenta tropical Danielle, que está a punto de convertirse en un huracán de categoría uno, tiene una trayectoria muy caótica, por lo que muchos escenarios son posibles, pero ninguno lo suficientemente claro como para decir y afirmar que se va a acercar a la Península”.

Además, el experto concede que “aunque llegue a Galicia, lo más probable es que lo haga como una profunda borrasca, como una normal, o incluso ya muy deshecho”, por lo que tampoco habría de qué preocuparse.

”Lo hay que seguir día a día, sin alarmar y diciendo las cosas claras, manejando términos probabilísticos y viendo cómo evolucionan las posibles trayectorias, pero sin hacer caso a titulares que meten miedo”, pidió a sus seguidores en la red social.