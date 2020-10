Galicia hará “correcciones” para esquivar el decreto del Gobierno de aprobado general

No está de acuerdo con Madrid y hará correcciones. Así, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade impulsará unas instrucciones propias que desarrollarán el que llama ‘decreto del aprobado general’, una nueva normativa convalidada este jueves en el Congreso y que abre de nuevo la posibilidad de que los alumnos pasen de curso sin límite de suspensos además de que se contrate a profesores que no tengan el máster específico habilitante.

El Gobierno gallego manifestó de nuevo su inquietud por la “preocupación e incertezas” que está generando la medida del Ministerio de Educación, como ya le había trasladado a la propia ministra Isabel Celaá a través de una queja formal remitida por el titular gallego del ramo, Román Rodríguez.

El responsable autonómico censuró que la norma “rompe con la función del sistema educativo como generador de igualdad de oportunidades y merma su calidad”, y reprochó que se apliquen unas medidas pensadas para la situación de confinamiento y de suspensión total de las clases presenciales. Es por ello, que avanzó que la Xunta publicará unas instrucciones para las que contará con la participación de la comunidad educativa, a través del profesorado y la Inspección, en las que se abordarán cuestiones como los criterios de promoción y titulación o la valoración del rendimiento del alumnado.

En todo caso, se tendrá en cuenta la necesidad de adaptarse a las circunstancias particulares que se puedan dar a lo largo del curso, como cuarentenas de larga duración y otro tipo de medidas.

Celaá consideró el jueves como “sencillamente falso” que se pueda titular en Secundaria y Bachillerato con suspensos, como le cuelgan grupos de la oposición y sindicatos o docentes.

No obstante, el real decreto ley que desató la polémica aprobado el pasado 29 de septiembre señala en concreto: “La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones”.

La ministra subrayó que no se tiene a un menor esfuerzo y que será el equipo docente, “de manera colegiada”, el que decidirá si se han conseguido los objetivos.

Anpe Mientras, ayer el sindicato independiente ANPE consideró que el real decreto supone una “dejación de funciones” por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ya que es una competencia estatal la expedición de títulos académicos, tal y como recoge el artículo 149.1 de la Constitución. “Los criterios de promoción y titulación, por tanto, deben ser comunes para todo el territorio nacional, puesto que los títulos académicos que se expiden, por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, tienen validez en todos el Estado”, abunda ANPE.

Por tanto, el sindicato aclara que no puede quedar al albur de las comunidades autónomas la regulación de los criterios de promoción y titulación y trasladar la responsabilidad a los centros y equipos docentes.