Galicia incrementa un 40 % los fondos para investigación

El nuevo plan de financiación universitaria 2022-2026, recientemente pactado entre la Xunta y los rectores gallegos, incrementará un 40 % los fondos para apoyar la investigación, hasta llegar a los 400 millones de euros. Una parte de ese dinero irá a parar al Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS), que ayer, dentro de los actos de celebración de su décimo aniversario, inauguró el I Simposio Chemistry at the Frontier.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, encargado de la apertura oficial del evento, destacó el aumento de la inversión en investigación como una muestra del compromiso de su Gobierno. Recordó, en este sentido, que Galicia es una de las comunidades con un programa completo de formación investigadora que, dijo, “seguiremos desenvolvendo e perfeccionando”. El programa incluye por una parte la formación de investigadores en la etapa predoctoral y posdoctoral –con 380 contratos y una inversión de 18 millones– y por otra líneas de atracción y retención del talento científico.

Feijóo subrayó, en este punto, que la Administración autonómica lleva años desarrollando herramientas para ayudar a consolidar “o noso modelo de investigación”, dijo. Así, en 2016 se inició una reorganización y mejora de los centros de investigación del sistema universitario para situarlos como una referencia de I+D+i.

“Primeiro acreditamos os centros de investigación de acordo cunha avaliación externa; e blindamos o financiamento dos proxectos estratéxicos de investigación. E froito disto, creamos un modelo e unha marca: GUS, para contribuír a que centros como o CIQUS teñan un selo de identidade a nivel nacional e internacional”, explicó Feijóo, que además destacó que, desde entonces hasta hoy, en ese Programa de Acreditación de Centros de Excelencia se invirtieron más de 30 millones de euros.

Feijóo aprovechó su intervención para felicitar al Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiais Moleculares, por sus diez años al servicio del conocimiento. Y por una trayectoria avalada por su equipo, formadao por 180 investigadores; y por su liderazgo en número de investigadores del European Research Council -un total de siete que desarrollan diez proyectos por valor de 14 millones de euros-.

los diez años del ciqus como referente internacional en investigación El Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS) de la Universidad de Santiago celebra su décimo aniversario consolidado como un centro de “éxito” y de “referencia” internacional en investigación.

Al simposio internacional con el título Chemistry at the Frontier (Química en la Frontera), no ha asistido, como estaba previsto, por una indisposición de última hora el último Premio Nobel en la disciplina, David MacMillan, que está de visita en la ciudad y que por la tarde si pronunció una conferencia.

El presidente de la Real Sociedad Española de Química, Antonio Echevarren, destacó el “éxito” del centro gallego, uno de los “mejores” en su ámbito y afirmó que en el resto del país los profesionales e investigadores miran “con admiración y un punto de sana envidia” la actividad del CIQUS.

El director del centro, José Luis Mascareñas, incidió en el impacto de la ciencia en la vida de las personas, como lo han evidenciado las distintas vacunas elaboradas para combatir la pandemia causada por el coronavirus.

Entre otras intervenciones, el vicerrector de Política Científica de la Universidad de Santiago, Vicente Pérez Muñuzurri, demandó una “apuesta firme” por la investigación y, además, una financiación “estable y sostenida en el tiempo” para poder tener resultados.