Galicia lidera o aumento da facturación da industria en abril, ao dispararse un 110,5%

Galicia é a comunidade autónoma en que máis creceu a facturación da industria en abril en relación co mesmo mes do ano anterior, ao dispararse un 110,5%, de modo que o ascenso é do 21% de media no que vai de ano, segundo os datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE). No conxunto estatal, a cifra de negocios da industria disparouse un 69,4% o pasado mes de abril respecto ao mesmo mes de 2020, rexistrando así o seu maior repunte desde o inicio da serie, no ano 2002. Co avance de abril, a facturación da industria suma dous meses consecutivos de ascensos após encadear anteriormente un ano de taxas interanuais negativas pola crise do Covid. Con todo, hai que ter en conta que a comparación interanual realízase sobre abril de 2020, mes afectado de cheo polo primeiro estado de alarma, a paralización durante dúas semanas de toda actividade non esencial e o confinamento domiciliario.

Por sectores, os bens de consumo duradeiro dispararon as súas vendas un 229,2% interanual, mentres que os bens de equipo facturaron un 167,5% máis, e a enerxía, un 150,7% máis. Séguenlles os bens intermedios (+67,8%) e os bens de consumo non duradeiro (+19,2%). As ramas onde máis aumentaron as vendas en taxa interanual foron a fabricación de motocicletas (+687,5%), a fabricación de artigos de xoiaría, bixutaría e instrumentos musicais (+310,2%), a confección de pezas de vestir (+305,9%) e a fabricación de mobles (+244,5%). Corrixido o efecto calendario e a estacionalidade, a cifra de negocios da industria subiu un 68,1% interanual no cuarto mes do ano, fronte ao avance do 19,3% experimentado en marzo.

No catro primeiros meses do ano, a facturación da industria acumula un aumento medio do 13,7%, destacando os avances das vendas na fabricación de motos e bicicletas (+59,7%), a fabricación de electrodomésticos (+55,8%) e a fabricación de vehículos de motor (+38,7%).

SUBIDA MENSUAL DAS VENDAS DO 0,8%

En termos mensuais e en datos corrixidos de estacionalidade e calendario, a industria rexistrou un aumento das súas vendas do 0,8%, fronte ao incremento do 2,4% rexistrado o mes anterior.

Por sectores, só a enerxía recortou as vendas en abril (-9,1% respecto de marzo). O maior ascenso, do 3,7%, foi para os bens de equipo, aos que seguiron os bens intermedios (+1,8%), os bens de consumo duradeiros (+1,6%) e os bens de consumo non duradeiros (+0,2%).

As actividades que máis incrementaron as súas vendas respecto de marzo foron a fabricación doutro material de transporte (+30,1%), a industria do tabaco (+17,7%) e a fabricación de vehículos de motor (+6,7%), mentres que as que máis as recortaron foron as coquerías e o refino de petróleo (-9,1%), a fabricación de maquinaria e equipo (-8,2%) e a fabricación de produtos farmacéuticos (-3,9%).

TODAS AS COMUNIDADES EN TAXAS POSITIVAS. A cifra de negocios da industria aumentou en abril en todas as comunidades autónomas en taxa interanual.

Os maiores ascensos producíronse en Galicia (+110,5%), Navarra (+101,3%), Comunidade Valenciana (+97,6%) e País Vasco (+91,8%), mentres que os menores presentáronos Estremadura (+24,5%) e Canarias (+28,9%). E.P.