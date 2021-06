Galicia mira a Castelao para rexurdir trala Negra Sombra do coronavirus

Galicia volve mirar cara os referentes do pasado para tomar impulso de cara ao futuro. Hai cen anos, unha xeración de intelectuais galeguistas deron o mellor de si para impulsar a Galicia. Agora, nun momento no que a comunidade loita por deixar atrás a crise do coronavirus, toca traballar para un novo rexurdimento.

Choveu. Xa o dixera o home do tempo, Santiago Pemán. Non fallou. Por iso, as Medallas Castelao 2021 tiveron que celebrarse no interior do Palacio de Congresos e non en Santo Domingo de Bonaval. Pero como “nunca choveu que non escampara”, e cun decorado especial, Galicia puido celebrar con son das gaitas a súa homenaxe a eses galegos que na súa carreira contribuiron a potenciar a marca Galicia.

Por iso, este ano recibiron a distención o propio Pemán, ademáis da xornalista Esther Eiros, presentadora do programa Gente Viajera en Ondacero; Xoán Luis Saco Cid, catedrático de latín e, ata hai un par de meses, presidente da Fundación Otero Pedrayo; Manuel Vila López, un docente que fixo unha especial labor en Lugo pola integración dos rapaces xitanos na escola; e o Centro Superior de Hostalería de Galicia, nun recoñecido xesto cun do sectores que máis está a sufrir os efectos da pandemia.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que “trátase de recoñecer nun ambiente solemne e cercano a persoas e entidades que forman, por así dicilo, a selección galega que mellor nos representa dentro e fóra de Galicia”.

En plena loita por deixar atrás a crise sanitaria, social e económica, mentou a idea “dun novo rexurdimento no que a forza de todos os galegos é vital”.

Neste punto, apoiouse nun dos traballos de Alfonso Rodríguez Castelao no Álbum Nós para reivindicar que “hai sitio para todos” e engadir que “todos son imprescindibles” para que Galicia “retome con novos azos o camiño que emprendeu hai catro décadas co inicio do autogoberno”. Un autogoberno que, en palabras do presidente, “nace para unirnos máis”.

Feijóo fixo varias alusións veladas, cun alegato a prol da “interdependencia” e “fuxindo de anacrónicos postulados que propugnan territorios confinados en ilusorias independencias”, e remarcou “a convicción de que unha cogobernanza leal e non esporádica é a mellor receita fronte a unha crise que reclama respostas a diferentes niveis administrativos e políticos”.

O presidente galego tirou de símiles literarios ao sinalar que “unha nova Negra Sombra asomou nas nosas vidas en marzo do ano pasado” e que “a pandemia supuxo un ataque directo á esencia da galega”, ao obrigar a cambiar palabras como “achegar, liberar e abrir” por “alonxar, confinar e pechar”.

Porén, destacou que “pocos pobos teñen no seu palmarés unha tradición tan unificadora, universal e atemporal como o Xacobeo”, e remarcou que “o reto era descomunal”.

“Estámonos erguendo”, sinalou, e agregou que “a Negra Sombra cede, aínda que nos arrebatou familiares, amigos e compatriotas cos que no podemos celebrar o pleno rexurdimento do noso país”. “Non podemos ignorar que Galicia está incompleta sen eles, nin esquecer os numerosos dramas laborais e empresariais que a pandemia deixa”, lembrou.

Feijóo manifestou que “Galicia volve a ser un país de cercanías”, cun Xacobeo de dous anos “que simboliza o triunfo sobre ese mundo de sombras”.

REFERENTES DE GALEGUIDADE. Esther Eiros conduce en Ondacero Gente Viajera, “unha galega que non se cansa de abrir camiños e de levar a Galicia na súa mochila. Galicia non sabía o que fixo, está a facer e seguirá facendo nas ondas”, explicou Feijóo.

A xornalista afirmou que leva “el orgullo de ser gallega por todas partes” e garantizou que “nunca dejaré de llevar a Galicia en el corazón”. Eiros agarda que coa saída desta crise a xente volva a viaxar a Galicia, e rematou cunha emotiva lembranza ao seu pai. “Agradezco esta medalla con la que mi padre sonreirá, allá donde esté”.

Santiago Pemán “é o pai do tempo autonómico”. Un home que fixo do refraneiro galego unha das ferramentas máis útiles para dar a información meteorolóxica, e da interpretación das témporas para entender como viñan as estacións un dos seus sinais de identidade.

Pemán quixo recoñecer a importancia de comunicar en galego, e de dar ben a información meteorolóxica. “Castelao estaría orgulloso” desa labor, e agregou que “o tempo ten moita importancia para a xente do mar e da terra”. Explicou que “os refráns son fonte de sabiduría popular”, e agradeceu tamén “á xente de fóra de Galicia que me deixou entrar nas súas casas”. Como non podía ser doutra maneira, rematou cun clásico: “Boas noites, ata mañá”, co que arrincou un forte aplauso dos asistentes.

“Miñas donas, meus señores”. Con outro clásico comezou Xoán Luis Saco Cid, “un profesor vocacional” e “un home culto”, que parafraseou ao seu gran mestre: Ramón Otero Pedrayo. Ata hai uns meses presidiu unha fundacía á que estivo ligada casi corenta anos.

Destacou que Pedrayo e a súa xeración traballaron para “poñer á nosa terra no lugar que lle corresponde, coa defensa do seu ser e da súa cultura”. “Todo o que traballei fíxeno con entusiasmo, lealdade e coherencia”, concluiu.

Manuel Vila López adicouse a ensinanza, pero deixou a súa pegada pola labor de integración co pobo xitano, especialmente cos rapaces no seu acceso á escola. “Homes coma el fixeron unha parte da nosa sociedade que permanecía oculta ou que non queríamos ver”, indicou Feijóo.

Vila López puxo enriba da mesa que “a escola pública é a base da normalización das minorías, o primeiro lugar no que se atopan e no que entablan as primeiras relacións, que van ser decisivas”. “Os cambios son lentos, pero faremos o esforzo por mellorar e que poidamos sentirnos orgullosos de ser galegos”.

A última das medallas foi para o Centro Superior de Hostalería de Galicia. O obxectivo foi, por unha banda, recoñecer os máis de 25 anos “contribuíndo decisivamente ao exito de Galicia como destino turístico”, e tamén, “unha homenaxe a un sector profundamente castigado pola pandemia”.

Ángel Benavente, uno de sus profesores, quixo “facer partícipe a toda hostalería, e resaltar que tivo unha actitude heroica. Unha profesión de persoas para persoas, na que seguiron sorrindo cos ollos”.

E co himno de Galicia rematou o recoñecemento á “selección galega”. Un exemplo para traballar nun novo rexurdimento trala Negra Sombra do coronavirus.