Galicia no tiene por ahora más casos sospechosos de la ‘viruela del mono’

En la mañana del pasado viernes se detectó el caso sospechoso de un enfermo con síntomas parecidos a los de la viruela del mono. Se trata de una persona que “no está hospitalizada”, aunque tiene síntomas “compatibles” con esa enfermedad y las autoridades esperan el resultado de las pruebas efectuadas, según informó la Xunta en un comunicado.

A la espera de confirmar si se trata o no del primer caso detectado en Galicia por el momento no hay otros en estudio.

Sin embargo, la situación es preocupante en Madrid que ya registra treinta casos de viruela del mono confirmados con PCR positiva y otros 39 casos sospechosos que están en estudio, según fuentes de la Consejería de Sanidad.

El trabajo de rastreo realizado por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha permitido determinar que la mayoría de los casos confirmados de viruela del mono en la región están asociados a una sauna de la capital, que fue clausurada en la tarde de este viernes.

Cinco nuevas comunidades han detectado en las últimas horas casos sospechosos de la viruela del mono, con lo que ya son siete las autonomías que investigan contagios de esta enfermedad, de la que previsiblemente se irán confirmando nuevas infecciones, según han advertido las autoridades sanitarias.

Los departamentos de salud del País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia confirmaron durante este viernes que investigan sus primeros casos sospechosos, que deben ser confirmados por el Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda (Madrid).

Estos casos sospechosos se unen al primero que se detectó en Canarias y al brote de Madrid, el mayor hasta el momento.

fernando simón: “no es una enfermedad con transmisión importante pero debe existir la precaución”. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, manifestó que la viruela del mono “no es una de las enfermedades que tiene una transmisión importante entre humanos”, pero “la precaución tiene que existir siempre” y se debe dar tiempo a que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y “valorar correctamente el riesgo”.

Fernando Simón, que participó en la I Jornada Nacional ‘Cómo protege la profesión veterinaria la salud del planeta?’, que se celebró este sábado en Zaragoza, expuso que la viruela del mono “es un problema de origen africano y en Europa se conocían básicamente casos importados y alguna pequeña transmisión local en algún país, en concreto Reino Unido ha tenido en los últimos años algunos casos importados y, a partir de esas importaciones parece ser que ha habido una transmisión en humanos que ha sido más amplia de lo esperado”.

Añadió que “no sabemos cuánto más amplia, la amplitud no se valora únicamente por el número de casos, el número de casos es importante porque hay más de los que ha habido nunca fuera de África de viruela del mono, pero no es lo mismo si todos los casos tienen un punto único de transmisión o si son varias las cadenas de transmisión. Todo eso no los sabemos, se está investigando, hay que dar margen para hacer las investigaciones adecuadas y valorar correctamente el riesgo”.