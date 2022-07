Galicia pide al Gobierno que sean flexibilizados los criterios MIR de Primaria

Galicia reclamó este martes al Gobierno que se “flexibilicen” los criterios de acreditación de plazas MIR para “seguir avanzando e incrementar” el número de plazas disponibles para la formación de médicos de familia, de modo que se pueda adaptar “a las necesidades del futuro” y a la actual carestía de estos profesionales y se puedan poner en marcha de forma inmediata, sin aplazarlo ni un solo año más.

Así lo explicó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que participó ayer por videoconferencia en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), que trató la situación de las plazas MIR y, en especial, de la especialidad de Medicina de Familia, tras haber quedado sin elegir una gran cantidad de plazas.

Entre las medidas que propone Galicia está la de “bajar aún más” la nota de corte exigida, que ya se rebajó sin alcanzar todo el efecto deseado. “La nota de corte debería revisarse en un contexto como el actual de falta de especialistas para que no pasase otra vez lo de este año”, dijo Comesaña. Del mismo modo, y ante la preocupación por el déficit de profesionales de medicina de familia, el conselleiro de Sanidade consideró necesario “revisar los criterios” y hacerlos “más flexibles” para llegar a más alumnos.

Aunque no puso una cifra concreta con la que podrían incrementarse estas plazas de formación en Galicia, el conselleiro explicó que las propuestas pasan por hacer el sistema de acreditación “bastante rígido” más “flexible” y permitir, por ejemplo, que “haya más centros que ahora mismo no tienen médicos en formación y que puedan tenerlos”, así como que estos MIR vayan “adquiriendo ciertas competencias sin necesidad de esperar” al final del periodo de formación.

Para Comesaña, si estos acuerdos “cristalizasen” podría darse una orden este mismo año que incorpore las nuevas plazas o, al menos, tenga la “flexibilidad” suficiente para incorporarlas si se llega a un acuerdo durante su tramitación, sin necesidad de esperar un año más. No obstante, no se mostró optimista con esta posibilidad: “Creemos que la voluntad del ministerio no va a ir por ahí”.

GUARDIAS EN PAC. Por otra parte, Comesaña desmintió que, como denunció un sindicato médico, la consellería propusiese que los MIR de grado cuatro –en su último año de formación– hiciesen guardias solos en los PAC.

“Nunca se planteó que hiciesen guardias solos, si no acompañados de un médico del PAC”, dijo el conselleiro, que admitió que la situación en algunos Puntos de Atención Continuada es complicada, como es el caso del área de Pontevedra, donde “más de el 50 por ciento de los médicos no están disponibles”.