Galicia pide el reparto cuanto antes de los 7.000 millones en ayudas directas

Cuando se cumple un año de la declaración del primer estado de alarma con motivo de la pandemia, el Gobierno central se suma al club de las administraciones que aprueban ayudas directas para los sectores más castigados.

Tras unos días de suspense, después de que la aprobación del real decreto, prevista para el pasado martes, se hubiese aplazado por presuntas desavenencias entre PSOE y Podemos, finalmente el fondo de rescate dotado con 11.000 millones –7.000 destinados a ayudas directas– vio la luz.

“Si hay ayudas directas bienvenidas sean, lo que tienen que hacer es llegar ya”, indicó el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, en la Radio Galega antes de la reunión ministerial.

Tras esa cita, el Ejecutivo central desveló que las autonomías recibirán la transferencia en un plazo máximo de un mes y diez días, previa firma de convenio, aunque está pendiente de publicación la orden que estipula el monto que le corresponderá a cada una. Para Galicia se esperan entre 200 y 300 millones.

“Lo que queremos es que se repartan y lleguen cuanto antes a quien más las necesita”, enfatizó Rueda, recordando que cuando la Xunta intentó en Galicia consensuar un plan coordinado para repartir ayudas directas, “algunas diputaciones gobernadas por el PSOE y algunos alcaldes socialistas” pusieron el acento en que lo importante era que esos fondos tuvieran su firma.

“Eso para la Xunta es lo de menos, lo que queremos es que las ayudas se repartan, lleguen cuanto antes a quien más las necesita. Si hay ayudas directas felicitamos al Gobierno, no por la agilidad, pero sí por haber tomado por fin la decisión y ahora a trabajar todos juntos para que lleguen cuanto antes”, zanjó.

De los 7.000 millones en ayudas directas que recoge el fondo de rescate, 2.000 se destinarán para Canarias y Baleares, las dos que concentran un mayor peso del turismo, mientras que los restantes 5.000 irán a los demás territorios, tal como trasladó ayer la vicepresidenta Nadia Calviño. A las reestructuraciones de deuda se dedican 3.000 millones y para recapitalizaciones otros 1.000, hasta completar el montante total de 11.000 millones.

Gestión de las CCAA. El primer fondo de 7.000 millones, que como adelantó EL CORREO gestionarán las comunidades, son ayudas directas no reembolsables de carácter finalista, que se podrán destinar al pago de deuda contraída desde marzo de 2020, tanto la relacionada con proveedores, como al pago de gastos fijos, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera o no financiera, siempre que la caída de la facturación sea al menos un 30 por ciento sobre la de 2019.

Será la Agencia Tributaria quien proporcione la información para saber si la empresa solicitante cumple con los requisitos y se pondrá a disposición de las comunidades una plataforma para dicho fin, según la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero.

cien Actividades. A las medidas, aclaró Calviño, podrán acogerse pymes y autónomos de 100 actividades diferentes, como las de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las actividades deportivas. Estos recursos podrán compensar, como máximo, el 40 % de la caída adicional de ingresos en el caso de micropymes y autónomos y hasta un 20 % para el resto.

En concreto, los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de autónomos y empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.

Requisitos. La recepción de todas estas ayudas estará condicionada a que las empresas mantengan su actividad hasta junio de 2022, no tengan su domicilio en un paraíso fiscal, no estén en concurso ni hayan cesado la actividad en el momento de la solicitud, se hallen al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante dos años.

La asignación se realizará siguiendo los criterios utilizados para el fondo React EU, que se basan en el impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidad, el impacto de la crisis en el desempleo y el impacto en el desempleo juvenil, todo ello rigiéndose por los datos actualizados a diciembre de 2020. Entonces, a Galicia le tocó cerca de un 4,5 % que ahora se traduciría en más de 200 millones del fondo de ayudas directas.

reacciones. Desde el colectivo de los autónomos, la asociación ATA celebra los 7.000 millones de ayudas aunque cree que “llegan tarde para muchos”. UPTA, por su parte, valora que esta “inyección” será un "auténtico alivio". La patronal del Gran Consumo también valoró "positivamente" el fondo y espera que el proceso de adjudicación se haga con la “máxima celeridad”.