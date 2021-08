Galicia pide equidad en el reparto de fondos europeos y cogobernanza real

Santiago. Solo el 14% de las pymes tienen intención de acceder a los fondos europeos 'Next Generation EU', según se desprende del barómetro de los Gestores Administrativos correspondientes al mes de julio. “En opinión de los Gestores Administrativos, estos fondos están pensados para las grandes empresas”, señalan. El 59% de ellos consideran que los Next Generation no van a ayudar a la recuperación de las pyme, en contra de la opinión de un 24%, que sí cree que van a ayudar.

El 56% creen que no se pedirán fondos por parte de las pymes por la burocracia que les supone; otras razones para no hacerlo son la falta de capacidad para cofinanciar proyectos, no entender como deben pedirlos y porque consideran que no están dirigidos a ellas y que no quieren “perder el tiempo”. Además, un 40% considera que los clientes que no van a pedir ayudas no cumplirían los requisitos de elegibilidad que se han establecido para las ayudas europeas; entre otras, estar al corriente de pago con la Seguridad y con Hacienda.

“Mucho nos tememos que los Next Generation van a pasar de puntillas por las pyme. Como venimos diciendo desde hace meses, todas las medidas de ayuda están más pensadas para las grandes empresas que para las pequeñas”, advirtió el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago.

Preguntados sobre la importancia de qué Administración sea la que gestione los fondos, el 77% opina que sí es importante quién gestione los fondos, frente al 13% que considera que no lo es. ecg