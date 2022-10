Galicia pide o compromiso do Goberno co tren de alta velocidade Vigo-Oporto

A Xunta vén de reclamar ao Goberno de Sánchez que amose un compromiso similar ao de Portugal de cara á conexión de alta velocidade Oporto-Vigo. Agora, sostén o Executivo galego, é ao Estado español ao que lle toca “estar á altura”.

Así o expuso o titular do goberno galego, Alfonso Rueda, durante a súa intervención na clausura da xornada ‘Desafíos actuais en infraestruturas transfronteirizas e desenvolvemento económico da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal’, na que aplaudiu a decisión do goberno luso de poñer data ao inicio das obras de alta velocidade entre Vigo e Oporto.

“Nunca agradeceremos dabondo en Galicia esta aposta decidida”, asegurou Rueda, que cualificou a decisión do Goberno luso de apostar pola conexión da alta velocidade cara ao norte como a “máis intelixente”, xa que argumentou que beneficiará non só a moitísimos portugueses, senón a toda Galicia e a todo noroeste de España, “que está moi necesitada desta aposta estratéxica”.

Neste senso, e ante a concreción de prazos e investimentos por parte do Goberno luso, Alfonso Rueda reclamou que agora “lle toca estar á altura” ao Goberno de Sánchez e amosar un compromiso similar por esta infraestrutura ao do país veciño, dado que o tramo español, entre a fronteira e Vigo, require menos obra e investimento. “2030 chega antes do que algúns poidan pensar”, dixo.

Cumio Hispano-Luso. O presidente do Executivo galego tamén avanzou que proximamente a Xunta demandará ao Executivo central que no vindeiro Cumio hispano luso, que se celebrará a mediados deste mes de outubro en Viana do Castelo (Portugal), amose o seu compromiso con esta “infraestrutura estratéxica”, que permitirá reducir o tempo da viaxe entre as dúas cidades das dúas horas e vinte minutos actuais a menos dunha hora.

“Xa estamos bastante maltratados en infraestruturas”, sentenciou Alfonso Rueda, que lembrou que Galicia continúa sen saber cando estarán dispoñibles os trens Avril e segue agardando pola “rectificación” anunciada polo Goberno central no tocante ao mapa das redes de mercancías, que contaba cun borrador inicial que “deixaba fóra a Galicia e ao Noroeste”.

“Espero que nos teñan en conta, que o Noroeste existe e Galicia existe, e espero que Portugal non demostre que lle importa máis Galicia e o Noroeste de España que ao propio Goberno de España”, sentenciou o presidente.

Abandono socialista e popular. Tamén con motivo das últimas novas no tocante á alta velocidade entre Oporto e Vigo, a líder nacionalista, Ana Pontón, quixo enxalzar a importancia de estreitar relacións entre ambos países, e fixo un chamamento tanto á Xunta como ao Goberno central para que demostren ese compromiso.

Tras vinte anos “perdidos”, a líder do Bloque reclama “coordinación con Portugal para que esa conexión ferroviaria este en funcionamento en 2030” e nese obxectivo, Pontón interpelou ao Goberno do PP, “que nunca fixo nada nin para impulsar a saída Sur de Vigo nin as conexións con Portugal e agora pretende tapar a súa complicidade na discriminación a Galiza cunha nova confrontación co Executivo central”.

Pontón asegurou que para chegar de Oporto a Vigo nunha hora “temos que ser capaces de avanzar nesa dirección tamén desde Galiza. Portugal teno claro, pero non así os sucesivos Gobernos centrais dun signo e doutro, que non fixeron os deberes porque teñen unha concepción radial das comunicacións que prima a conexión por Madrid antes que por Vigo”, sentenciou, algo que “perpetúa a discriminación de Galiza nas conexións ferroviarias deseñadas desde o Estado, tanto co PP como co PSOE”.

Estreitar lazos entre Galicia-Portugal. Así, en vésperas do próximo cumio hispano-luso previsto para este mes, Pontón destacou a importancia da eurorrexión e de afianzar unha alianza na que as infraestruturas son un elemento clave, particularmente a alta velocidade. Neste senso, dende o BNG valoran a decisión do goberno luso como un “fito histórico”, e propoñen que de Viana do Castelo saia unha declaración institucional de apoio a ese obxectivo “cun compromiso de proxectos e orzamentos”.

Asemade, Pontón asegurou que o Bloque vai facer “causa” deste asunto, iniciando unha ofensiva de contactos sociais, institucionais e económicos a favor da alta velocidade Vigo-Oporto en 2030 e evitar “novos retrasos e discriminacións”. Por outra banda, propón ir máis aló e “dar un paso adiante para trazar unha verdadeira alianza estratéxica entre Galiza e Portugal que debe arrincar coa creación dunha delegación permanente do noso País en Lisboa”, tendo en conta que “fronte a un Madrid que trata Galiza desde unha posición de subordinación, Portugal nos ve como unha alidada natural”, sentenciou.