Galicia pon en marcha un protocolo para os casos de submisión química

O Servizo Galego de Saúde vén de poñer en marcha un protocolo de actuación ante casos sospeitosos de submisión química, que comezará a funcionar de xeito inmediato e estará suxeito a permanente revisión. Así o comunicou a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, logo do seu encontro co director xeral de Asistencia Saniaria do Sergas, Jorge Alboal, que lle trasladou o documento xa remitido ás sete áreas sanitarias.

O devandito protocolo será agora sometido as alegacións que consideren os membros do Observatorio Galego da Violencia de Xénero tras analizar o seu contido. Neste Observatorio, dependente da consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, participan diversos departamentos da Xunta, representantes da Delegación do Goberno, Da Federación Galega de Municipios e Provincias, do Tribunal Superior de Xustiza, da Fiscalía Superior, de asociacións de mulleres, de organizacións sindicais e empresariais e de colexios de profesionais como os de avogacía, psicoloxía, traballo social ou educación social.

Este protocolo de actuación ante casos de submisión química foi elaborado polo Sergas tomando de base o que xa había no servizo de urxencias da área sanitaria de Ourense, Verín e Barco de Valdeorras “sistematizándoo, adaptándoo a un formato común para todas as áreas sanitarias e estendéndoo tamén á atención primaria”, segundo informou a Xunta nun comunicado.

Por unha banda, quedan definidas as substancias máis habituais nos casos de submisión química e cales son os indicadores de sospeita que deberá ter en conta o persoal sanitario, tanto na atención primaria coma nas urxencias hospitalarias, indicando sempre a derivación a estas últimas en caso de sospeita.

No tocante aos servizos de urxencias, defínense os motivos de consulta que deberán rexistrarse na historia clínica durante o proceso de triaxe. Asemase, expóñense unha serie de recomendacións como a realización da anamnese (preguntas ao paciente) nun box pechado, ou realizar a exploración física ante testemuñas tanto sanitarias coma, no caso de que a persoa afectada así o preferise, de acompañantes súas.

Alén disto, o protocolo establece as probas diagnósticas e toxicolóxicas que se deben realizar ante este tipo de casos, tanto para detectar consecuencias clínicas a submisión química como para desubrir as substancias empregadas no presunto delito.

Finalmente, queda establecido no protocolo a “necesidade de estender un parte de lesións en todos os casos”, así como unha serie de pautas de seguimento clínico posterior para proceder á profilaxe ante posibles infeccións ou á derivación a unidades de saúde mental ou traballo social para apoio á vítima, segundo as circunstancias de cada caso.

Aumento de casos. O Instituto Nacional de Toxicoloxía ten detectado un aumento dos casos de agresións sexuais nos últimos antos en situacións de abuso de alcol e outras drogas así coma do uso intencional de substancias químicas. A vítima deste tipo de casos adoita ser muller de menos de 30 anos, e o agresor acostuma a ser un home que ata no 70% dos casos é coñecido da vítima.

As drogas habituais, identificadas no protocolo, soen ser substancias solubles que pasan desapercibidas nas bebidas, efectivas en doses baixas e con efectos inespecíficos que se poden confundir cunha intoxicación etílica ou enfermidade. Asemade, producen unha afectación do estado de conciencia e ocasionan un maior ou menor grao de amnesia “que pode levar á vítima a dubidar sobre a existencia dunha agresión sexual e que, en todo caso, dificultan a súa capacidade de achegar datos e detalles”, tal e como informa a Xunta.

Ante a tendencia en aumento deste tipo de casos, obxectivo deste protocolo é sistematizar a sospeita, o diagnóstico, o tratamento e o seguimento das vítimas e coordinar as actuacións entre a sanidade pública e os servizos policiais e xudiciais para asegurar o correcto tratamento da vítima e facilitar a persecución do delito.