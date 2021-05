Galicia presiona para que la política no condicione el reparto de los fondos UE

La reconstrucción económica del país tras la crisis del coronavirus descansa en buena medida en el reparto de los fondos europeos Next Generation y Galicia tiene claro que este debe pasar sí o sí por que se financien los mejores.

“No puede haber ningún otro criterio de selección que no sea el de elegir proyectos sólidamente construidos, que traigan financiación privada y que supongan la creación de empleo con vocación de permanencia”, trasladó este viernes el presidente de la Xunta a la vicepresidenta económica del Gobierno, la coruñesa Nadia Calviño.

Bajo estas coordenadas, Alberto Núñez Feijóo insistió una vez más ante el Ejecutivo central, encargado en último término de seleccionar qué propuestas recibirán los recursos, que debe actuar con “independencia del territorio” que los plantee y “con independencia de determinados intereses políticos”.

No quiere, así pues, el de Os Peares, que suceda lo mismo con los Next Generation que con los Presupuestos Generales del Estado, por poner un ejemplo, donde es habitual que se decidan partidas e inversiones millonarias para determinados territorios de acuerdo con los pactos y alianzas parlamentarias que facilitan mayorías.

“La reconstrucción económica pasa por proyectos sólidos sometidos a concurrencia y a una competencia sana”, insistió el mandatario autonómico: “No hay más interés político que recuperar empleos”, remachó.

En este sentido, ahondó en que “la vicepresidenta conoce” los proyectos “más estratégicos” para Galicia –la comunidad abandera un total de 354 iniciativas– y el interés de la Xunta en “acertar”.

Calviño, añadió, también conoce la realidad gallega y “sabe que estas cosas son muy complejas” y que “no conviene politizar lo que no es politizable”. “Lo que conviene es objetivizar proyectos”, reiteró, antes de insistir en su postura a favor de que los recursos se distribuyan con base en “principios de competitividad, de solvencia y de inversión privada”.

Satisfecho tras una reunión “fructífera”. Feijóo confesó salir satisfecho” de una reunión “positiva” y “fructífera” . “Se han sentado dos gallegos para analizar la situación económica e industrial de Galicia y la vicepresidenta es una persona que conoce la gestión” y, agregó, “que sabe que la política no consiste ni en soflamas ni en titulares vacíos”. “A ver si podemos concretar las próximas semanas, meses, lo que hoy hemos hablado”, aseveró.

En un encuentro que se prolongó por unas dos horas, Feijóo también informó a Calviño de que hay decisiones que el Gobierno gallego “no comparte”, como el cierre “precipitado” de la central térmica de As Pontes o la afectación de la ley de cambio climático a la planta de Ence en la ría de Pontevedra.

Otro asunto abordado en la cita fue el Xacobeo y las “posibilidades de buscar fondos en la administración general del estado para este evento extraordinario que afecta a toda España”. Al respecto, el también líder de los populares en Galicia indicó que espera “que sea solo de momento” que no hay recursos puesto que “no tendría ningún sentido una discriminación” en este ámbito.

Crisis de Ferrolterra. Sobre el preocupante panorama en Ferrol, y después de todo lo expresado tras el Consello del pasado jueves, Alberto Núñez Feijóo lamentó que es una comarca “especialmente castigada por una serie de decisiones” del Gobierno central que el Ejecutivo autonómico “no comparte”.

Así, además de al cierre de As Pontes, aludió a la falta de carga de trabajo en Navantia, que atribuyó al “incumplimiento de los compromisos del Gobierno” con este astillero. Señaló también al cierre de Siemens Gamesa en As Somozas, cuestión que asegura no entender “cuando España está planteando nuevos parques eólicos”.

“Hemos planteado un pacto de estado. Necesitamos que Gobierno de España, Diputación, ayuntamientos y Xunta nos sentemos para buscar más caga de trabajo para Navantia”, urgió, antes de apuntar a la necesidad de un barco puente antes de que comiencen los trabajos en las fragatas aplazadas al año 2022 y siguientes.

Junto a esto, el presidente de la Xunta abogó por ubicar proyectos que se nutran de fondos Next Generation en esta comarca.