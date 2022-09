Galicia quere a presenza de Rueda no Cumio Ibérico

Santiago. Coa abstención do Grupo Socialitsta, o Parlamento galego aprobou a proposición non de lei a través da que se require ao Goberno de España que apoie a presenza dos presidentes das comunidades autónomas fronteirizas no vindeiro Cumio Ibérico. Así mesmo, pídese que apoie as reivindicacións presentadas pola Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

O deputado do Grupo Popular José Antonio Armada lembrou que “a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal presentou un documento dirixido ao Cumio Bilateral Hispano-Luso, no que se incorporan as principais preocupacións e prioridades no contexto das relacións bilaterais”.

En concreto, o parlamentario do Grupo Popular subliñou que a conexión ferroviaria entre Vigo, Oporto e Lisboa constitúe unha actuación prioritaria, “aínda que tamén hai que garantir –engadiu– que o actual Tren Celta entre Porto e Vigo opere en boas condicións de rendemento e frecuencias”. Redac.