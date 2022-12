Galicia reafirma o liderado en intelixencia artificial con dous proxectos no Retech

Entre os once proxectos emblemáticos de transformación dixital seleccionados polo Goberno central na primeira fase do Programa de Redes Territoriais de Especialización Tecnolóxica (Retech), hai ata tres iniciativas nas que participa a nosa comunidade e que promove a Xunta de Galicia, dúas delas relacionadas coa intelxencia artificial.

Destaca neste sendo o Executivo autónomico que a selección destes dous proxectos, a creación dun xemelgo dixital e a iniciativa para o uso combinado de aeronaves non tripuladas e IA, súmanse á recente selección de Galicia para acoller a sede da Axencia Estatal de Supervisión de Intelixencia Artificial e reafirman o liderado da comunidade nesta tecnoloxía.

Nun comunicado, o Executivo autonómico explica que todos os proxectos presentados nos que participa Galicia foron aprobados nesta primeira convocatoria na que se seleccionaron as propostas que se atopan nun momento máis avanzado de maduración, impacto e implantación. Apuntan, asemade, que a financiación provirá nun 25% de fondos públicos ou privados, e o 75% restante será aportado polo Estado no marco do Plan de Recuperación.

Proxectos. Por unha banda, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, da Consellería de Facenda e Administración Pública; xunto coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, da Consellería do Medio Rural; e o Instituto de Estudos do Territorio, da Consellería de Medio Ambiente e Territorio; desenvolverán unha reprodución virtual de Galicia en forma de “xemelgo dixital”.

Trátase dunha ferramenta que permitirá planificar e xestionar de forma intelixente, en base a simulacións e analíticas preditivas, a prestación de servizos e actuacións públicas e privadas, sobre todo en contornas rurais. Nesta liña enmárcase o proxecto de Aldeas Intelixentes de Medio Rural, dando resposta aos retos 1 e 3 para a implementación dunha plataforma intelixente de cara á xestión de servizos no ámbito local e para un sistema de axuda ás decisións para actividades agrarias nas aldeas modelo respectivamente. Forma parte do proxecto Retech “Aceleración de ecosistemas de emprendemento e innovación baseados en xemelgos dixitais”, no que tamén participan as Comunidades da Rioxa, Estremadura, Navarra e Castela A Mancha.

Galicia tamén participa no proxecto ‘Optimización das cadeas de valor en sectores estratéxicos da economía. Fomento do uso da Intelixencia Artificial na industria’. Neste caso, a Axencia Galega de Innovación desenvolverá actuacións integradas na “Civil UAVS Iniciative” enmarcadas no Polo Aeroespacial de Galicia 2021-2025, que aspira a mobilizar 540 millóns de euros públicos e privados en Aeronaves Non Tripuladas (UAS) e Intelixencia Artificial. No proxecto tamén participan o País Vasco e a Comunidade de Madrid.

Por último, Galicia forma parte, xunto con Cataluña e a Comunidade Valenciana, do proxecto ‘Espazo de datos de Ciberseguridade do Centro de Competencias en ciencias da saúde, Smart Transportation, industria conectada e excelencia operativa’.

Retech. Esta iniciativa, dependente do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, está orientada a articular diversos proxectos rexionais que teñan como finalidade a transformación e especialización dixital, asegurando deste xeito a coordinación, colaboración e complentariedade das mesmas.

Retech alinéase, deste xeito, con dous dos obxectivos específicos da axenda España Dixital: liderar o cambio disruptivo de xeito inclusivo e sostible e focalizar os esforzos de dixitalización en sectores económicos clave.