Galicia recibe 268 millóns de euros do primeiro tramo do Fondo Covid-19

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou este mércores a orde do Ministerio de Facenda que determina a repartición do primeiro tramo de 6.000 millóns de euros do Fondo COVID-19, do que Galicia recibe 268 millóns de euros.

Este fondo está dotado cun total de 16.000 millóns para que as comunidades autónomas financien o impacto da pandemia e se compense a redución dos ingresos autonómicos pola menor actividade económica.

O Fondo COVID está formado por catro tramos que teñen en conta as necesidades de financiamento en materia de sanidade, educación e de diminución de ingresos.

O tramo dado a coñecer este mércores é o primeiro dos dous que se distribuirán entre os territorios seguindo criterios representativos do gasto sanitario.

O primeiro tramo de 6.000 millóns ten en conta o impacto do virus nas comunidades, de maneira que na distribución computan os ingresos UCI (30%); os pacientes hospitalizados (25%); as PCR totais realizadas (10%), así como a poboación protexida equivalente (35%). As variables sanitarias son as rexistradas até o 30 de abril.

A repartición do primeiro tramo é o seguinte: Madrid recibe en total 1.495.746.470 euros; Cataluña, 1.246.525.830 euros; Andalucía, 597.610.280 euros; Comunidade Valenciana, 449.632.010 euros; Castela e León, 349.156.420 euros; País Vasco, 328.630.880 euros; Castela-A Mancha; 319.263.560 euros; Galicia, 268.111.320 euros; Canarias, 158.979.470 euros; Aragón, 146.580.330 euros; Asturias, 106.103.810 euros; Baleares, 104.536.520 euros; Murcia, 98.164.460 euros; Estremadura, 96.000.050 euros; Navarra, 88.728.360 euros; Cantabria, 64.712.950 euros; A Rioxa, 57.517.280 euros. Melilla e Ceuta recibirán cada unha 12 millóns.

O segundo tramo do fondo alcanzará os 3.000 millóns e abonarase en novembro. Os criterios de repartición basearanse nos ingresos UCI (25%); os pacientes hospitalizados (20%); as probas PCR totais realizadas (10%); e na poboación protexida equivalente (45%).

As variables sanitarias serán as notificadas a 31 de outubro, o que permitirá avaliar o impacto da pandemia nos próximos meses para facer a repartición en función do seu impacto.

O terceiro tramo está asociado á educación, con 2.000 millóns de euros, que se transferirá en setembro, mes no que comeza o curso escolar. Estes recursos repartiranse conforme á poboación de 0 a 16 anos (80%) e á poboación de 17 a 24 anos (20%).

Por último, o cuarto tramo do fondo está dotado con 5.000 millóns de euros e repartirase en decembro ás CC.AA. de réxime común para compensar os menores ingresos pola redución da actividade económica.

Deste tramo resérvanse 800 millóns que se distribuirán de acordo a criterios asociados ao impacto orzamentario no ámbito do transporte público.

O Fondo COVID-19, supón a "maior transferencia" de recursos do Goberno central ás comunidades autónomas á marxe do sistema de financiamento. Trátase dun fondo non reembolsable que as comunidades non teñen que devolver e non xera máis débeda nin intereses ás comunidades, xa que o custo o asume o Estado.

SANTIAGO. EUROPA PRESS