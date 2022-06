Galicia recibe como una oportunidad perdida la nueva ley de universidades

Tras numerosos borradores, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) cuenta ya con un anteproyecto que el actual ministro, Joan Subirats, llevó al Consejo de Ministros este martes. Subirats heredó este proyecto de su predecesor, Manuel Castells, que renunció al cargo de ministro en diciembre del 2021 por motivos de salud.

El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, la definió ayer como “una oportunidad perdida” para mejorar el sistema en base al consenso y de forma coordinada entre instituciones.

No obstante, en declaraciones a los medios, Rodríguez concedió que el anteproyecto presenta “ciertas mejoras” respecto a la versión anterior planteada por el exministro Manuel Castells, aunque insistió en que “tendrá que mejorarse a lo largo de la tramitación parlamentaria”.

“Sigue sin dar respuesta a necesidades fundamentales que tiene el sistema universitario”, denunció el conselleiro, que apuntó a cuestiones sin resolver como la gobernanza universitaria, la conexión con los sectores productivos, la inserción laboral o la renovación del profesorado.

Del mismo modo, detectó “carencias en lo tocante al ámbito de la financiación”, ya que -según manifestó- no se transfieren fondos suficientes “para poder alcanzar los objetivos que se fijan”.

Román Rodríguez efectuó estas declaraciones durante un acto en Santiago de Compostela, en el que también volvió areivindicar una prueba de acceso a la universidad “lo más homogénea posible para evitar la desigualdad entre los alumnos” e incluso ha dicho que, “si fuese única, mejor”.

A su juicio, se trata de un “contrasentido que para una única puerta en el conjunto de España haya 17 caminos diferentes”, remarcó.

Ya centrados en los cambios de la LOSU, en primera instancia fuerza a las comunidades autónomas ―que ponen el 77 % de los fondos― a que destinen antes de 2030 el 1 % de su Producto Interior Bruto a Universidades, una cifra que Castells no incorporó.

La futura ley quiere luchar también contra la histórica endogamia de la universidad española, de modo que todos los concursos de plazas se publicarán antes en un registro y las comisiones tendrán mayoría de miembros externos a la universidad.

Las principales novedades de la nueva Ley tendrán unos objetivos finales: que las universidades estén más conectadas con la sociedad, reducir la precariedad laboral del personal e incrementar los derechos de los estudiantes

En ese último aspecto, se reconoce el paro estudiantil, de modo que un alumno que realice estos paros no podrá ser penalizado por no asistir a clases o por no acudir a un examen. Eso sí, no se podrá ejercer este derecho en fechas ya señaladas para la evaluación.

menos profesorado temporal El envejecimiento y la falta de estabilidad es uno de los graves problemas de la universidad española. Con el propósito de acabar con esta precariedad, los profesores con contratos laborales temporales no podrán superar el 20 % de la plantilla, y el docente asociado no podrá superar las 120 horas de docencia al año.

Universidades ha decidido variar en el anteproyecto el límite de temporalidad, del 40 % actual al 8 por ciento, así como subir el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51 al 55 %.

La ley también prevé la estabilización de unos 25.000 profesores asociados que pasarán a indefinidos, según los cálculos del Gobierno, y se limitará el contrato de los profesores visitantes a dos años. Asimismo, se crea una nueva figura de profesor sustituto, que sustituirá al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo.

También pretende diseñar una vida académica más estable y más corta, de modo que en diez años una persona que accede a profesor universitario se estabilice en el sistema. Así, el candidato entra a la Universidad con contrato predoctoral de 4 años para hacer la tesis, y una vez acabada la tesis, podrá acceder a una de las plazas de contratado postdoctoral mediante un contrato de 6 años. Si al cabo de esos 10 años, el docente tiene acreditación para cualquier figura permanente, entonces pasarán a formar parte del sistema.

La LOSU también contempla que exista la figura de los profesores titulares o catedráticos laborales con sueldos libres, que no son funcionarios, pero sí están acreditados por la agencia de evaluación nacional.

UNA UNIVERSIDAD PARA TODOS Además de impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales, las universidades podrán impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios, “incluidos los de formación a lo largo de la vida”.

En este sentido, la LOSU recoge que “la formación a lo largo de la vida podrá desarrollarse mediante distintas modalidades de enseñanza, incluidas microcredenciales, microgrados u otros programas de corta duración”. Estas microformaciones servirán para la actualización de contenidos y podrán tener reconocimiento académico.

Estas microcredenciales están pensadas como “títulos propios, no oficiales”, que pueden tener duraciones variadas, “entre 4 y 40 créditos ECTS” y podrán cursar personas que no tengan un título específico previo. Una persona sin Bachillerato podrá estudiar una carrera del ámbito en el que trabaja, si pasa una criba que determinarán las universidades.

ELECCIÓN A RECTOR La elección del rector fue uno de los asuntos que experimentó cambios a lo largo de los distintos borradores.

Finalmente, el procedimiento para la elección de rector queda en manos de las universidades. Los candidatos deberán ser funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios, pero serán los Estatutos de cada Universidad los que determinen qué requisitos deberán reunir para presentarse (méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal).

El rector, cuyo mandato será de seis años improrrogables y no renovables, será elegido mediante elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria y también serán las propias universidades las que fijarán el procedimiento para su elección y establecerán los porcentajes y procedimiento de ponderación de cada sector. En todo caso, tendrán que asegurar que la representatividad del PDI permanente no sea inferior al 51 %.

El anteproyecto de la LOSU, que fue visto ayer, se debatirá en septiembre con los grupos parlamentarios.