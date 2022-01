Galicia recibiu 164 millóns de euros do Miteco para avanzar en biodiversidade

Santiago. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, destacou este martes o compromiso do Executivo coa Comunidade cunha transferencia de 164 millóns de euros do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico á Xunta. Os fondos están enmarcados no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

José Miñones explicou que o Ministerio transferiu a Galicia 164,28 millóns de euros. Durante o ano 2021, as Conferencias Sectoriais de Enerxía e de Medio Ambiente permitiron reforzar a colaboración entre o Miteco e as autonomías, para avanzar no obxectivo de neutralidade climática, conservación da contorna natural e a biodiversidade, e garantir a cohesión social e territorial fronte ao reto demográfico.

A mobilidade sostible, a rehabilitación de vivenda en pequenos concellos, a xestión a conservación e restauración de ecosistemas, a mellora nas redes de abastecemento de auga, plans de saneamento e depuración en pequenas e medianas aglomeracións, xestión de residuos, o despregamento de renovables, e programas de rexeneración e reto demográfico en concellos de menos de 5.000 habitantes, constitúen algunhas das liñas con maior investimento en transición verde.

Miñones salientou o investimento na comunidade galega en autoconsumo enerxético, con 27 millóns, ou en mobilidade, con 28, e na súa intervención aproveitou para agradecer o traballo da vicepresidenta terceira, Teresa Ribera, por Galicia.

Seguimento da execución do Plan de Recuperación Segundo o acordado nas respectivas conferencias sectoriais, constituiranse grupos de traballo entre o Miteco e as CC AA para facer seguimento da execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia en cada comunidade e cidade autónomas. O cumprimento dos fitos e obxectivos marcados é unha esixencia ineludible da Comisión Europea para o desembolso regular dos fondos.

En Galicia a repartición de fondos Miteco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia ascende a 164,28 millóns de euros, dos que 27 corresponden a instalacións de autoconsumo. A Conservación da biodiversidade, restauración de ecosistemas e xestión forestal sostible; o apoio á normativa de residuos lévanse vinte e dous millóns de euros cada actuación.

Ás actuacións en Reservas da Biosfera correspóndenlle seis millóns e medio de euros; cerca de sete millóns irán destinados para a mellora de abastecemento e redución de perdas en pequenos e medianos concellos galegos; na climatización renovable en fogares investiranse seis millóns e preto de catro serán para o programa de rexeneración e reto demográfico en concellos de menos de 5.000 habitantes. redacción