Galicia regula cantos locais de xogo poderá haber na comunidade

Santiago. Logo da aprobación da Conta Xeral da Comunidade Autónoma no exercicio 2021 onte no Consello, Alfonso Rueda quixo salientar que os datos demostran “a boa xestión” do Executivo autonómico, o que permite “baixar impostos e manter a calidade dos servizos”.

En concreto, o presidente do Executivo galego resaltou que a comunidade cumpriu cos obxectios de déficit e débeda pública recollidos no seu orzamento orzamento, “a pesar da situación excepcional na que vivimos derivada da pandemia”. Segundo informan dende o Goberno galego, este pechou o exercicio cun déficit do 0,15% do PIB, moi por debaixo “do 1% como máximo fixado”, sinalou Rueda, e cunha taxa de endebedamento do 18,5%.

Asemade, o titular da Xunta tamén fixo alusión a que “Galicia segue a ser das comunidades que tarda menos en pagar aos proveedores” e salientou que a Comunidade galega fose “líder en investimentos no 2021, con case o dobre de gasto” que a media autonómica. En concreto, o período de pagamento foi de 15 días, fronte aos 25 de media do resto de comunidades.

A Conta Xeral, segundo informan dende o Executivo autonómico, tamén reflicte que Galicia acadou un aforro de bruto de 864 millóns de euros, o que permitiu incrementar o grao de investimentos sen recorrer a endebedamentos. Do mesmo xeito, amosa e que a Xunta acadou unha execución do orzamento consolidado de gasto do 95,2% e de 105,8% no gasto corrente.

Rueda tamén fixo referencia a que no 2021 Galicia foi a autonomía líder en investimentos, un 21,6% do gasto non financeiro fronte ao 11,6% de media.

Executivo galego reafirma a súa aposta por un modelo de crecemento baseado no cumprimento dos obxectivos de déficit e de débeda, o que permite ter maior marxe de gasto nos investimentos, reforzar o gasto social e pagar con máis axilidade aos provedores da Administración.