Galicia rexistra unha mellora importante no déficit público na primeira metade do ano

SANTIAGO. EP. Galicia rexistra un déficit público de 301 millóns de euros até xullo, o que supón un 0,52% do produto interior bruto (PIB) e unha melloría con respecto ao dato que se anotou no mesmo período do ano anterior (458 millóns de déficit, o 0,71% do PIB). Ademais, o impacto da pandemia da covid-19 alcanzou na primeira metade do ano os 85 millóns de euros en gasto en sanidade, segundo os datos que fai públicos este xoves o Ministerio de Facenda.

En global, o impacto das medidas adoptadas para paliar a crise do coronavirus elevou o déficit do conxunto das administracións públicas ao 6,1% do PIB até o mes de xuño, mentres que o déficit do Estado escala ao 5,4% do PIB até xullo, segundo os datos de Facenda.

En concreto, no sete primeiros meses do ano, o déficit do Estado situouse en 60.413 millóns, o que equivale ao 5,4% do PIB. Se se deduce o efecto do gasto en intereses (déficit primario), a cifra sitúase no 4,2%.

Pola súa banda, o déficit do conxunto das administracións públicas, excluídas as corporacións locais, foi de 68.524 millóns até xuño, o que equivale ao 6,12% do PIB.

Facenda indica que o déficit do Estado até xullo explícase por unha caída dos ingresos do 15,8%, até os 95.716 millóns de euros, como consecuencia da situación económica derivada da crise sanitaria; mentres que, pola contra, prodúcese un incremento do gasto do 21,4% (156.129 millóns) polo aumento de programas sanitarios, así como polas maiores transferencias a Seguridade Social e comunidades autónomas.

Así mesmo, o dato está afectado tamén pola operación de reversión das autoestradas de peaxe en 2020 (AP4 e AP7) de carácter non recorrente, por importe de 1.745 millóns, que vai afectar ao volume total de ingresos e de gastos do Estado ao longo de todo o exercicio, pero que non vai ter incidencia no déficit.

CAÍDA SUPERIOR Ao 18% DOS INGRESOS IMPOSITIVOS

En canto aos ingresos do Estado até xullo, os recursos impositivos, que representan o 80% do total, situáronse en 76.619 millóns, o que supón unha diminución do 18,4%.

Así, destaca por unha banda o descenso do 14% dos impostos sobre a produción e as importacións, entre os cales o IVE baixa un 16,4%, até os 37.353 millóns, debido ao menor consumo e á caída da actividade, así como á minoración de ingresos polas medidas adoptadas para mitigar os efectos da pandemia, como a rebaixa do IVE das máscaras e demais material sanitario.

Pola súa banda, os impostos correntes sobre a renda e o patrimonio descenden un 25,8%. O Imposto sobre Sociedades baixa un 14% e o IRPF, un 29,4%, como consecuencia, en gran parte, das maiores entregas a conta e o maior resultado a favor das comunidades da liquidación definitiva de 2018 respecto ao exercicio anterior, ao que hai que sumar o parón da actividade.

Por último, tamén descenden os impostos sobre o capital, neste caso un 78,5%, e as cotizacións sociais, un 0,9%, fundamentalmente pola progresiva substitución de empregados activos con Réxime de Clases Pasivas por outros con Réxime de Seguridade Social.

Polo lado dos gastos, até xullo os recursos non financeiros ascenderon a 156.129 millóns, cifra superior nun 21,4% á rexistrada no mesmo período de 2019, debido sobre todo ás transferencias ás comunidades e á Seguridade Social.

Igualmente, os consumos intermedios incrementáronse nun 20,1%, crecemento no que inciden os 832 millóns de gastos derivados da covid-19, sen correspondencia no ano anterior.

MÁIS REMUNERACIÓN DE FUNCIONARIOS

Do seu lado, a remuneración de asalariados aumentou un 0,8% debido, á equiparación salarial da Policía e Garda Civil cos corpos policiais autonómicos.

As prestacións sociais distintas das transferencias sociais en especie aumentan un 3,6%, cifra que recolle a actualización das pensións de clases pasivas do 0,9%, e as transferencias sociais en especie, crecen até os 231 millóns.

Destaca tamén o incremento do investimento nun 69,1%, aumento que se explica fundamentalmente pola operación de reversión das autoestradas de peaxe en 2020 (AP4 e AP7).

Estes incrementos ven compensados en parte polo descenso dun 12,1% dos intereses, pola menor achega á UE baseada no IVE e a RNB en 277 millóns, así como pola diminución das axudas ao investimento e outras transferencias de capital, nun 47%, como consecuencia da devolución do gravame por prestación de maternidade e paternidade en 2019 por importe de 723 millóns, e sen correspondencia en 2020.

Pola súa banda, na primeira metade de 2020, o déficit conxunto da Administración Central, os Fondos da Seguridade Social e a Administración Rexional, excluída a axuda financeira, foi de 68.524 millóns, o que equivale ao 6,12% do PIB.

Se se inclúe en ambos os períodos o saldo da axuda ás institucións financeiras, o déficit sería de 68.414 millóns de euros, é dicir, o 6,11% do PIB.

MENOR DÉFICIT DAS CCAA POLAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO.

Por administracións, o Estado rexistrou un déficit do 4,40% do PIB até xuño, excluída a axuda financeira, mentres que as comunidades autónomas rexistraron un déficit de 6.710 millóns, o que supón o 0,60% do PIB, fronte ao déficit do 0,67% do PIBregistrado hai un ano, o que supón un 19,6% menos.

Facenda explica que esta mellor evolución das comunidades débese a varias medidas adoptadas polo Goberno para garantir os seus recursos e dar resposta á emerxencia provocada pola covid-19, como os anticipos a conta do sistema de financiamento; ao avance de até o 50% da liquidación definitiva de 2018 ou a execución dos recursos do Plan Estatal de Vivenda. Ademais, os ingresos das rexións incrementáronse un 7,3%.

Todas as comunidades, salvo Madrid, Navarra e País Vasco, rexistran na primeira metade de 2020 un comportamento máis positivo que hai un ano. Ademais, tres rexións (Canarias, País Vasco e A Rioxa) teñen superávit ou equilibrio orzamentario.

Por último e de acordo coa información transmitida polas comunidades autónomas, o impacto derivado da covid-19 alcanza os 3.890 millóns en gasto en sanidade durante o primeiro semestre.