Galicia se sitúa a la cabeza en el consumo de opioides

Galicia se posiciona a la cabeza en el consumo de opiáceos y fue la segunda comunidad autónoma con la mayor dosis de fentanilo por cada 1.000 habitantes/día (DHD): un analgésico fuerte y sintético, parecido a la morfina, pero incluso 100 veces más potente. Únicamente por detrás de la Comunidad Valenciana (3,75 DHD), los datos de nuestra autonomía (3,37 DHD) suponen 9.000 dosis diarias del fármaco, empleado para aliviar el dolor intenso agudo y crónico.

Los datos, relativos a hace cuatro años, pueden extraerse del Informe de utilización de presentaciones farmacéuticas con el principio activo fentanilo en la prestación farmacéutica ambulatoria del SNS (2013-2017), documento analizado junto al Informe de utilización de analgésicos opioides en la prestación farmacéutica ambulatoria del SNS (2013-2019) en el Plan de optimización de la utilización de analgésicos opioides en dolor crónico no oncológico en el Sistema Nacional de Salud, publicado este 2021, recientemente, por Sanidad.

En relación al primer documento analizado, el estudio del Ministerio remarca que en 5 años se ha incrementado de forma considerable el consumo de fentanilo a nivel nacional. En concreto el número de envases facturados de este sustancia ascendió un 39,6%, subiendo 52,12% en importe y un 33,67% en el número de dosis diarias definidas (DDD).

A nivel autonómico, sitúa a Galicia como la segunda CCAA que más dosis de fentanilo distribuye por cada 1.000 habitantes/día, con una media de 3,37 DHD alejada de regiones como La Rioja (1,54) y Navarra (1,6).

En cuanto al siguente documento estudiado (en relación al consumo y empleo de “opioides mayores” en el SNS), las autoridades sanitarias evidencian que Galicia, C. Valenciana y Cantabria son las CCAA con mayor utilización de los citados analgésicos. Con ello, añade que existe una gran variabilidad en el uso de opioides entre las diferentes CCAA, siendo el rango de DHD entre 3,57 y 7,74.

Dentro del análisis autonómico y por estupefacientes, el fentanilo tiene un mayor empleo en la C. Valenciana, seguida de Galicia y Asturias. El tapentadol en Galicia, C. Valenciana y Cantabria. La buprenorfina en Cantabria, La Rioja y, en tercer lugar, Galicia. Y la oxicodona y naloxona en Castilla‐La Mancha, Cantabria y Galicia. Así pues, puede observarse una problemática que obedece al noroeste español principalmente (el mayor consumo de estos tipos se da en la comunida gallega y Cantabria) con la peculiaridad de la C. Valenciana.

más de 4.000 PACIENTES con FENTANILO. “Tenemos a 4.043 pacientes con fentanilo transmucoso, en estos momentos desconocemos su diagnóstico”, remarcan los expertos autonómicos sobre los dolientes que estaban siendo tratados con dicho fármaco en el momento de redacción del Plan de optimización de la utilización de analgésicos opioides en dolor crónico no oncológico en el Sistema Nacional de Salud, aprobado por la Comisión Permanente de Farmacia el pasado 13 de julio y posteriormente autorizado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 22 de septiembre. No obstante, tal como añaden, sí sabían que “221 (5.46%) no llevan asociado tratamiento de base”.

A este respecto cabe destacar que el tiempo de prescripción del fentanilo transmucoso es de un mes en la comunidad gallega y el número máximo de envases que cada persona puede adquirir es de uno por receta (dos en caso de ser parches).

En esta línea, entre diciembre del pasado 2017 y noviembre de 2019 en Galicia se evitó la prescripción concomitante de diferentes fármacos, entre ellos los opioides mayores y menores, reduciéndose en un 9,44% el número de pacientes que los consumieron (de 3.561 a 3225).