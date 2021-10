Galicia sigue representada por Pilar Cancela en la Ejecutiva del PSOE

VALENCIA. Finalmente, la diputada por A Coruña y secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, continuará en la Ejecutiva del PSOE, donde representa la cuota gallega, tras el Congreso Federal que el partido celebra este fin de semana en Valencia. Aunque la propia Cancela no contaba con seguir en este órgano, Pedro Sánchez no quiso entrar a hacer cambios –el nombre que sonaba era el del delegado del Gobierno, José Miñones– al estar inmerso el PSdeG en el proceso de primarias, para que no se interpretase que podría favorecer a uno de las dos candidaturas que se enfrentan en ellas, la de Gonzalo Caballero y la de Valentín González Formoso.

El viernes, Pilar Cancela se descartaba para continuar en el Ejecutiva porque pensaba que el partido tenía que abrir una nueva etapa, pero por la circunstancia referida Sánchez prefirió seguir contando con ella y, aprovechando el cargo que ostenta en el Ministerio de Asuntos Exteriores, le encargará la cartera de Política Exterior en el órgano ejecutivo del PSOE.

Pilar Cancela, que apoyó a Sánchez en sus primarias, fue número dos de Besteiro en el PSdeG y presidió la gestora del partido cuando este dimitió. Xaime leiro