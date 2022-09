Galicia sigue teniendo más de 600 propiedades okupadas ilegalmente

La okupación de vivendas vacías es un hecho que se repite cada vez más y la problemática que desencadena está constituyendo ya un grave problema social al no existir una respuesta jurídica uniforme a un problema que se está enquistando en las grandes ciudades y municipios costeros más turísticos. En Galicia hay más de 600 propiedades okupadas ilegalmente en el conjunto de los 313 ayuntamientos de Galicia, según apunta Fegein (Federación Galega de Empresas Inmobiliarias) en un comunicado. Esta cifra supone un incremento del 15,3% del número de okupaciones en la comparativa interanual lo que se traduce en un máximo histórico en la comunidad desde que hay registros.

La duración media de los procedimientos judiciales de desalojo por okupación de una vivienda en Galicia es de 14 meses.

ZONAS MÁS AFECTADAS La provincia de A Coruña acapara casi el 60% de las okupaciones de viviendas. En Lugo las zonas de A Milagrosa, el Sagrado Corazón y A Piringalla son las más afectadas. Y con especial preocupación en cuatro zonas: el barrio de A Milagrosa, As Gándaras, el barrio Feijóo y A Chanca. En el área del Barbanza, Boiro y Ribeira con el barrio de Abesadas,son las zonas más afectadas. En Vigo la zona de Teis, Calvario, Travesía de Vigo y calles del centro urbano como Areal, Cervantes, Esperanto, calle Progreso, Gran Vía, Calle Alfonso XII y varías calles del Casco Vello son las más afectadas. En A Coruña, viviendas en calles como La Barrera, Avenida de Arteixo,calle San Lucas o calle Barcelona, Monte alto, avenida de Peruleiro, calle de la Paz, ronda de Nelle, Agra do Orzán, A Zapateira, calle Eladio Rodríguez y calle de Padre Busto son dónde se producen más okupaciones. En Ferrol, las ocupaciones se localizan en cuatro zonas: Ciudad Jardín, el barrio de Recimil, O Bertón y Orzán. En Santiago de Compostela, las zonas más afectadas se ubican en el barrio del Pexigo, rúa de Belvís, calle Rueiro de Figueiriñas, rúa de San Pedro, Algalia de Arriba y Cruceiro do Gaio. En Ourense en la calle Celso Emilio Ferreiro, la zona de As Burgas y varias calles del casco antiguo, la zona del Veintiuno, la avenida de Portugal o el área de Mariñamansa.

Desde Fegein manifiestan que es fundamental reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Penal, con el fin de que los procedimientos de desahucio se lleven a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sin esperar la autorización judicial. Así, la Federación respalda las recientes propuestas de la Comunidad de Madrid en las que el okupa sea desahuciado de manera inmediata si no muestra ningún título o documento que acredite que el propietario le ha permitido residir ahí en un plazo de 48 horas.