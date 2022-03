Galicia supera os 21.000 casos activos de Covid e os contaxios continúan por encima dos 2.000 diarios

SANTIAGO. EP. Galicia continúa por cuarta xornada consecutiva por encima dos 2.000 novos contaxios de Covid-19, aínda que descenden lixeiramente e marcan os 2.120, mentres que os hospitalizados baixan a 373 --13 menos que o día pasado-- e os casos activos superan os 21.000 no conxunto da Comunidade galega. Polo seu lado, a taxa de positividade ascende até o 15,37% e as vítimas da pandemia suman catro falecementos. Segundo os datos actualizados este sábado pola Consellería de Sanidade, con rexistros até as 18,00 horas do venres, recollidos por Europa Press, descenden a 20 as persoas ingresadas en UCI pola Covid-19 en Galicia --catro menos--, pero baixan a 353 as hospitalizadas en unidades convencionais --12 máis--.

Por áreas sanitarias, a presión hospitalaria alíviase en cinco do sete, mentres sobe na Coruña, con 75 hospitalizados en planta (catro máis) e seis en UCI (tres menos); e en Vigo, con 56 pacientes en unidades convencionais (dúas máis), aínda que coas UCIs baleiras. Entre as áreas nas que descenden os ingresados, están a de Ourense, con 55 hospitalizados en planta (sen cambios) e catro en críticos (dous menos); a de Pontevedra, con 44 pacientes en planta (dúas menos) e un en coidados intensivos (sen cambios); e a de Ferrol, que conta con 30 pacientes en unidades convencionais (catro menos) e unha en UCI (sen cambios). Baixan tamén en Santiago, que rexistra 60 hospitalizados en planta (tres menos) e sete en críticos (un máis); e en Lugo, con 33 pacientes en unidades convencionais (seis menos) e un en coidados intensivos (sen cambios).

MÁIS 21.000 CASOS ACTIVOS. Pola súa banda, os casos activos de Covid-19 ascenden a 21.369, que supoñen 385 máis que a xornada anterior, ao haber de novo máis contagios (2.120) que altas (1.731), ao que se suman varios falecementos. O aumento das infeccións activas é xeneralizado en todas as áreas sanitarias galegas, coa excepción de Ourense, onde baixan en 28. O aumento, pola súa banda, lidérao A Coruña (+303), seguida pola de Vigo (+107); Lugo (+65); Ferrol (+62); Santiago (+41); e Pontevedra (+36). Así, con máis infeccións activas segue a área da Coruña e Cee, con 4.525; seguida da de Vigo, con 3.924; Santiago e Barbanza, con 3.410; Ourense, con 2.735; Lugo, con 2.598; Pontevedra-O Salnés, con 2.248; e á cola continúa a de Ferrol, con 1.835. Segundo o último informe actualizado polo Ministerio de Sanidade este pasado venres 18 de marzo, a incidencia acumulada a 14 días en Galicia sitúase en 899,90 casos por 100.000 habitantes, mentres que a media nacional está en 445,80.

BAIXAN OS CONTAXIOS. Por cuarta xornada consecutiva os novos contaxios superan os 2.000 ao detectarse 2.120, que constitúen 33 menos que os 2.153 do venres, após os 2.075 do xoves, os 2.083 do mércores e os 1.918 do martes despois de iniciar esta semana con pouco máis dun milleiro. Deste xeito, os contaxiados en Galicia aumentan a 530.046, dos cales 123.689 corresponden á área de Vigo; 110.855, á da Coruña e Cee; 83.599, á de Santiago e Barbanza; 63.741 á de Ourense; 61.035, á de Pontevedra e O Salnés; 55.920 á de Lugo; e 30.463, á de Ferrol. Na xornada deste pasado venres realizáronse 2.853 PCR, o que eleva a 3.752.820 as probas deste tipo feitas desde o inicio desta pandemia en Galicia, e 7.104 test de antígenos, que sitúan en 1.586.421 os feitos na Comunidade galega, o que supón 9.957 entre ambas. En canto á taxa de positividade --número de PCR positivas por cada 100 realizadas-- descendeu lixeiramente a 15,37%, após marcar un 13,7% o venres, subir ao 14,28% o xoves, haber repuntado ao 12,84% o mércores, situarse no 10,28% o martes e iniciar esta semana no 8,33%. Así, mantense por encima do 5% que marca a OMS para dar por controlada a pandemia.

FALECIDOS E CURADOS. As persoas falecidas pola Covid-19 desde o inicio desta pandemia ascenden a 3.173 despois de notificar este sábado a Consellería de Sanidade outro catro vítimas, todas elas con patoloxías previas. En concreto, o pasado 16 de marzo faleceu un home de 89 anos na área de Vigo; e xa o 17 de marzo, faleceron unha muller de 74 anos na de Ferrol; e unha muller de 80 anos e un home de 88 anos, ambos na área de Santiago. Polo seu lado, 505.560 persoas curáronse da Covid-19 desde o inicio desta crise sanitaria, despois de recibir o alta outras 1.731 nas última xornadas en toda a Comunidade galega.