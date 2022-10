Galicia tiene más de 2.000 personas sin hogar atendidas en centros asistenciales

En Galicia hay 2.387 personas sin hogar, de los que 1.889 son hombres y 498 mujeres. Por franjas de edad: 509 tienen entre 18 y 29 años; 572 se sitúan en la franja que va entre los 30 y 44 años; 1.123 tienen entre 45 y 64 años y 183 tienen más de 64 años. Así se desprende de la Encuesta a las Personas sin Hogar del año 2022 que publicó este miércoles el INE y que ofrece información sobre las condiciones de vida de las personas sin hogar de 18 o más años que han sido usuarias de los centros asistenciales de alojamiento y/o restauración ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes, con datos de febrero a marzo.

De esa totalidad el INE informa de que 1.596, algo más de la mitad, son personas de la propia comunidad. En cuanto a la nacionalidad 1.442 son españoles y 945 extranjeros.

En la encuesta también se recoge la información referente a las razones de este colectivo para abandonar el alojamiento que tenían antes de verse sin hogar. Destaca “porque perdió el trabajo” con 548 personas. Los siguientes dos motivos con mayor peso son “por tener que empezar de cero tras emigrar a otro país” con 484 personas y “porque no pudo pagar más el alojamiento” con 410 personas.

Entre otras causas está el haber sufrido el desahucio de la vivienda (222 perjudicados), problemas de adicción (213 personas) o la separación de la pareja (190 personas).

Existen diferencias en lo que se refiere al tiempo que lleva una persona sin hogar sin tener alojamiento propio. En la comunidad gallega el 37,3 % del total se encuentra en esta situación desde hace más de tres años; el 30,1 % no tiene alojamiento desde hace un año o máximo tres; de 6 a 12 meses se sitúa el 9,6 % de las personas sin hogar; el 13,3 % lo perdieron hace uno o seis meses; y sólo el 9,7 % lleva menos de un mes en esta situación.

la clave está en los centros de atención que hay en cada comunidad Si nos vamos a los términos relativos, Galicia sería la sexta comunidad autónoma con más personas sin hogar, al contar con 165,7 por cada 100.000 habitantes. Una información con la que Xosé Cuns, director en Galicia de EAPN, no está totalmente de acuerdo, según trasladó a EL CORREO. “Non ten sentido facer un ránking coas personas sen fogar por cada 100.000 habitantes. Resulta que sae que País Vasco e Navarra teñen tasas elevadas cando son con diferenza as dúas comunidades do país con máis orzamento e servizos sociais, con máis prestacións e rentas mínimas. Por iso consideramos que os datos débense atender como aquelas comunidades onde hai máis facilidades e máis centros de atención a persoas, onde hai puntos de partida para saír da situación de sen fogar”, manifiesta. Y añade: “En Madrid, por exemplo, hai moitas persoas sen fogar na rúa pero se vamos a contar as persoas que hai en centros por poboación hai moitos máis en Galicia”.

En definitiva, Cuns sostiene que la comunidad es una de las que mayor capacidad de atención y posibilidades ofrece para las personas sin hogar.

las agresiones sexuales y la salud mental, aspectos a tener en cuenta Sobre la diferencia entre sexos en la comunidad (1.889 hombres y 498 mujeres) detalla que es algo habitual y que en el plan de persoas sen fogar da Xunta ya viene publicado un estudio sobre sinhogarismo femenino en Galicia, un análisis realizado con la Universidad de Vigo. Para explicar la diferencia aporta el dato recogido en la Encuesta sobre que el 21,9 % de las mujeres sin hogar ha sufrido algún tipo de agresión sexual frente al 4,5 % en el caso de los hombres, a nivel nacional. “Tense falado en varios encontros e é duro, pero pénsase que é mellor que te maltraten na casa e non na rúa”, dice.

Por otra parte, destaca el dato de que el 59,6 % del colectivo presenta algún síntoma depresivo. “Unha das boas novas en Galicia foi que entidades como Feafes empezaron a traballar co enfoque de saúde mental con estas persoas e estanse obtendo bos resultados. Non é que unha persoa cometa un error, fracase e remate na rúa, pero si nun ano coinciden tres ou catro traxedias que son imposibles de xestionar a persoa acaba con depresión e con dificultades para seguir adiante”. declara.

más implicación desde los concellos Como reivindicación desde EAPN Galicia reclaman que haya un mayor tratamiento y capacidad de atención desde los concellos a través de entidades para el colectivo., ya que aseguran que “hai moitas diferenzas entre uns concellos e outros”.