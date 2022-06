Galicia vuelve a pedir que se complete la plantilla de la Policía Autonómica

Santiago. En pleno segundo año Xacobeo, con el incremento de carga de trabajo que conlleva para los agentes del Cuerpo, Galicia reitera al Gobierno central su petición de aumentar el cuadro de personal de la Policía Autonómica, que se encuentra actualmente al “73% con 366 de 500 efectivos.

Así se pronunció este martes el vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, durante una visita a las dependencias de la Jefatura de la Policía Autonómica en Santiago, donde el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, advirtió del déficit de profesionales en este Cuerpo “mientras que las comisarías de la Policía Nacional están al 90 por ciento y los cuarteles de la Guardia Civil al 92 por ciento”.

“Reclamamos que, por lo menos, nos den ese 90% de cobertura para poder atender todas nuestras funciones”, señaló Villanueva, que recordó que, además de la protección de las mujeres, este cuerpo también se encarga de cuestiones relacionadas con los incendios forestales.

En este punto, indicó que el año pasado la Policía Autonómica protegió a casi “1.000 mujeres” y que este ejercicio está “protegiendo a 282. “Necesitamos efectivos para completar en las ordenes de protección a la mujer”, apuntó en una intervención en la que también ha señalado que se necesitan agentes para “no solo investigar” sino también para prevenir” los incendios.

“Podemos poner todo lo que queramos de nuestra parte pero necesitamos esos efectivos y la cobertura depende del Ministerio del Interior”, recordó Villanueva. Además, y preguntado por la agresión sufrida por una mujer en Carballo, a la que supuestamente agredió su pareja, Diego Calvo defendió al coordinación que existente entre la Policía Autonómica y la Administración Judicial.

“El problema cuando surge uno de estos casos es que en muchas ocasiones no había antecedentes, no había ninguna prueba previa y, por lo tanto, todo lo que sea mejorar para que estos casos no se den, por supuesto, tenemos que seguir mejorando siempre”, sostuvo.

Aumento de competencias. En el acto, Diego Calvo visitó las dependencias de la Jefatura de la Policía Autonómica en Santiago de Compostela, donde conoció los demás departamentos de Dirección Xeral de Emerxencias e Interior relacionados con la seguridad y la coordinación, el juego y los espectáculos públicos, así como la planificación y protección civil.

Tras un recorrido por las dependencias, del que informó la Xunta en un comunicado, Diego Calvo incidió en el aumento de las competencias de los agentes durante la pandemia del coronavirus para reforzar la seguridad y la protección de los Caminos de Santiago y la atención a los peregrinos en este segundo año del Xacobeo 2021-22. ecg