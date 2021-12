Galicia xa ten a súa folla de ruta para loitar contra a desigualdade ata 2024

A Axenda Social Única galega ata o ano 2024 é xa unha realidade. Coa sinatura, este luns, do novo documento deseñado para acabar coa desigualdade na comunidade galega, o eido da política social xa ten a súa folla de ruta para os vindeiros anos elaborada entre a Administración autonómica, os concellos da man da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e as entidades pertencentes ao terceiro sector, auténticas especialistas e expertas neste traballo.

Así, onte celebrouse un acto de sinatura no que participou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, xunto a conselleira de Política Social, Fabiola García; o presidente da Fegamp, Alberto Varela; e as presidentas de EAPN-Galicia, Eloína Ingerto, e Cruz Vermella en Galicia, Carmen Colmeiro, o representante de Cáritas Galicia, José A. Mouriño, e o presidente de ONCE Galicia, Carlos Fernández.

Feijóo asegurou que este documento, que conta con 93 medidas específicas, “marca o camiño a seguir para a Galicia unida, responsable e comprometida dos próximos anos”, lembrando que foi impulsada por primeira vez no 2016 “para poñer en común metas, camiños e prioridades”. Agora, nace o compromiso 2021/2024, xa que “non pode permitir que os vulnerables queden rezagados e que (Galicia) debe avanzar unida “escribindo o guión da loita contra a pobreza nos vindeiros 4 anos”, asegurou Feijóo.

No 2021 destináronse para a posta en marcha das medidas desta axenda máis de 400 millóns, máis que todo o executado nos catros anos da anterior. O presidente galego explicou que entre as medidas está a habilitación de 100 vivendas especificamente para as persoas que precisan un fogar como punto de partida da súa inclusión social. As primeiras doce (en Ferrol e Viveiro) entrarán en funcionamento en semanas.

mellores servizos sociais ou menos burocracia e espera na risga, entre outras medidas. Haberá un servizos sociais áxiles, modernos e dixitais, con máis eficacia e menos burocracia, e a posibilidade de exencións totais ou parciais para as persoas máis vulnerables ás taxas e impostos locais coma o do lixo ou de circulación. Para os que requiren de coidados profesionais nos seus propios domicilios, un acordo histórico acadado hai poucas semanas, a través do que a Xunta inxecta 70 millóns adicionais nos concellos para o Servizo de Axuda no Fogar.

Así mesno, Feijóo aproveitou para recordar que en 2022 Galicia vivirá outro gran fito en materia de loita contra a pobreza, a nova Lei de Inclusión Social, que adaptará as prestacións autonómicas á realidade, cunha Risga que redorzará a axuda a familias con menores a cargo para pagar o alugueiro e con menos burocracia e un tempo de espera reducido á metade, tanto para solititar unha Risga como unha axuda puntual de inclusión social.

RADIOGRAFÍA XERAL DAS NECESIDADES DOS CONCELLOS. Pola súa banda, o presidente da Fegamp, Alberto Varela, asegurou que o documento –con 93 medidas en tres bloques: acceso a servizos de desenvolvemento vital, factores de vulnerabilidade e mellora a planificación, xestión e coordinación– “é aberto e flexible, o que permite adaptalo ás circunstancias” xa que o contexto actual é máis complexo “e hoxe son máis os que precisan destes servizos e son necesarias tamén novas medidas”. indicou Varela.

Ademais, asegurou que inclúe o compromiso de elaborar un “estudo de necesidades dos servizos sociais” de Galicia que, á marxe do coñecemento de primeira man que teñen os concellos, “permita dimensionar e ter unha radiografía xeral para mellorar a planificación e gañar en eficiencia”.

CASE DOUS ANOs DE TRABALLO E DIÁLOGO. Desde EAPN Galicia –a organización non lucrativa que está formada na actualidade por 126 ONG a través de 21 entidades membro representativas de colectivos vulnerables implicadas na loita contra a pobreza e a exclusión– valoran de maneira moi positiva esta sinatura e a posta en marcha inmediata desta nova planificación, “tras case dous anos de intenso traballo, diálogo e incidencia política” e que recolle “medidas que dende EAPN se consideran imprescindibles”.

Una axenda que tamén nace coa “evidencia do aumento da pobreza e a exclusión social en Galicia, motivada pola pandemia e a falla de acceso a unha vivenda digna, axeitada e accesible”, indican nun comunicado. E recordan que a poboación galega máis vulnerable xa se atopaba nunha situación de fraxilidade en termos económicos antes da pandemia, en especial mulleres, mozas mozos, nenos e nenas. Son 253.000 as persoas, o 9,4% da poboación, que vivían no 2020 na pobreza severa.

as ‘4 c’ da loita contra a pobreza e a exclusión. Para EAPN o documento avanza en catro aspectos fundamentais, as chamadas ‘4 C’. A loita contra as Causas da pobreza e a exclusión social, lonxe de calquera asistencialismo no que non se respecte a dignidade das persoas ou da burocratización extrema que as culpabiliza. En segundo lugar, o Compromiso político, traducido en orzamentos e planificación a medio e longo prazo; en terceriro lugar, a Coordinación entre administracións e dentro de cada unha delas. E, finalmente, o diálogo Civil, no que se recoñece ás organizacións do terceiro sector de acción social como os actores protagonistas imprescindibles do sistema de servizos sociais.