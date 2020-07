“Gañou Ourense e perdeu Villarino”, ditamina Baltar sobre as axudas provinciais

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, confirmou onte en rolda de prensa que as axudas a autónomos e pemes concedidas polo organismo provincial para facer fronte á crise postcoronavírica “son legais” ao non ter atopado o Estado ningunha irregulareidade nestas subvencións. Unha situación pola que o líder popular parabenizou aos autónomos e pemes afirmando que “seguiremos defendéndoos fronte aos que pretenden atacalos, porque Ourense gaña e Villarino perde ao quedar clara a legalidade das axudas provinciais”, explicou.

Neste senso, o presidente do PPdeG na provincia ourensá afirmou que “Rodríguez Villarino non pode quedar máis en evidencia, e pídolle que cumpra os acordos da Deputación e que se vaia”, dixo, ensinando aos medios un documento no que se revela que o propio voceiro do PSdeG na Deputación “foi quen compareceu na Subdelegación do Goberno en Ourense para reclamar que se investigasen as axudas”, e sinalou que o devandito documento “está asinado polo propio subdelegado do Goberno, Emilio González”, dixo Baltar, que tamén demandou a dimisión do representante do Executivo na provincia.

En relación ao fondo da cuestión, o presidente do organismo provincial, saudou que esas axudas, xa ingresadas polos seus beneficiarios, se poidan adicar á reconstrución económica da provincia, e no relativo á forma, pregúntase “por que esta cuestión non se resolveu antes das eleccións; por que non se soubo antes que estas axudas eran legais?”, e engade: “Terá algo que ver con iso o subdelegado do Goberno?”, sospeitando que este retraso “podería ter intereses electoralistas”.

E é que esta batalla política entre o presidente do PPdeG e o do PSdeG na provincia ourensana marcou en certo modo o decorrer da campaña electoral con sendas acusacións entre ambos. A este respecto, Baltar lembrou que Villarino “non só non votou a favor das devanditas axudas senón que as denunciou, sendo un caso único en Europa, pois non hai máis que que ver as iniciativas que a Comisión Europea aprobou durante a pandemia: 1,8 billóns de euros en axudas específicas para empresas, e a ninguén se lle ocorreu cuestionalas, só a Rodríguez Villarino en Ourense, e o peor é que o subdelegado do Goberno fíxolle caso”, protestou Baltar.

Á vista do presidente provincial trátanse os narrados, duns feitos dunha gravidade o suficientemente alta como para que “se cumpran os acordos da Deputación de Ourense, que son: demisión de Rodríguez Villarino como deputado provincial e como concelleiro de Ourense”. E advertiu que ante a resolución do arquivo de actuacións aínda “cabe recurso, e imaxínome que Villarino, como supoño que non estará satisfeito porque os autónomos non teñan que devolver as axudas, presentará recurso”.

Resolveu a cuestión Baltar ao subliñar que Villarino “conseguiu algo inédito: que todos os representantes do ámbito empresarial ourensán, autónomos, comerciantes e a CEO, coincidisen en criticar esta actitude indigna”, unha actuación que se une “á deriva na que está instalado dende hai tempo e que levou á súa formación política na Deputación a non comparecer no Debate sobre o estado da provincia”. Porque segundo Baltar, Villarino “só loita pola súa situación persoal, é un anti-Ourense”.

Cabe destacar que a Avogacía do Estado emplazou a que fora a Xunta quen ditaminase, se a convocatoria destas axudas correspondía ou non á Deputación provincial.