García Comesaña despois da fin da obrigatoriedade da máscara en interiores: "Hai certa tranquilidade"

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, recoñeceu este sábado "certa tranquilidade" ante as cifras de ocupación hospitalaria pola covid 19 e, sobre todo, polos datos na UCI, após a fin da obrigatoriedade da máscara en interiores. Non entanto, sinalou que seguirán "monitorizando os casos", pediu "ser prudentes" e apelou ao "sentidiño". Despois dos primeiros días sen que o uso da máscara en interiores sexa obrigatorio, o conselleiro asegurou que nos lugares nos que aínda segue manténdose a obrigatoriedade, como en hospitais ou o transporte público, o cumprimento é "exquisito". Así mesmo, no ámbito educativo, onde é recomendable o uso de máscara, asegurou que "se está usando". Neste sentido, indicou que en Galicia, a situación epidemiolóxica continúa con "unha das incidencias acumuladas, tanto a 14 como a 7 días, máis altas de España xunto a Asturias ou Navarra". Por iso, defendeu que despois de Semana Santa a Xunta estimase oportuno recomendar "de maneira explícita" as máscaras en interiores, aínda que, "loxicamente", con carácter voluntario.

En todo caso, Comesaña reflexionou que estamos "nun momento de prudencia" coa incidencia acumulada "moi alta", pero que no ámbito hospitalario e a UCI está "contida". Ademais, en declaracións aos medios en Silleda, informou de que "máis da metade" dos pacientes que están ingresados con covid, "non están ingresados pola covid, senón con covid". Non entanto, pediu "prudencia" e sinalou que por iso no ámbito sanitario "permanece a máscara". O conselleiro recoñeceu "certa tranquilidade" aínda que admitiu que "nunca se pode descartar que a situación empeore", pero insistiu en pedir "prudencia" e apelou ao "sentidiño".